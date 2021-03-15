Пн, 15.03.2021
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Сигурд Хортемо, старший врач Лекарственного департамента Норвегии

Скоропостижно скончался депутат нескольких созывов Сейма Марис Гринблатс

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Скончался депутат нескольких созывов Сейма Марис Гринблатс, сообщили агентству LETA  в Национальном союзе (NA).

Бывший политик скончался вчера, 14 марта, в возрасте 66 лет.

Из архива агентства LETA следует, что Гринблатс родился в 1955 году и в свое время был депутатом Сейма, а также министром образования и науки. В 1982 году Гринблатс окончил Латвийский университет, по образованию он был философом.

Гринблатс был председателем партии "Отечеству и свободе", а затем - председателем партии "Отечеству и свободе/ДННЛ".

В 1993 году он был избран депутатом Сейма 5-го созыва, после чего был депутатом 6-го, 7-го, 8-го и 9-го сеймов.

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