Скоропостижно скончался депутат нескольких созывов Сейма Марис Гринблатс
Скончался депутат нескольких созывов Сейма Марис Гринблатс, сообщили агентству LETA в Национальном союзе (NA).
Скончался депутат нескольких созывов Сейма Марис Гринблатс, сообщили агентству LETA в Национальном союзе (NA).
Бывший политик скончался вчера, 14 марта, в возрасте 66 лет.
Из архива агентства LETA следует, что Гринблатс родился в 1955 году и в свое время был депутатом Сейма, а также министром образования и науки. В 1982 году Гринблатс окончил Латвийский университет, по образованию он был философом.
Гринблатс был председателем партии "Отечеству и свободе", а затем - председателем партии "Отечеству и свободе/ДННЛ".
В 1993 году он был избран депутатом Сейма 5-го созыва, после чего был депутатом 6-го, 7-го, 8-го и 9-го сеймов.