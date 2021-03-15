Пн, 15.03.2021
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МВД Беларуси против дворовых чатов: нашли больше 1000. Администраторам пригрозили 10 годами

Задержание протестующего в Беларуси ФОТО: AP/Scanpix

Дворовыми инициативами в Беларуси теперь занимается ГУБОПиК - главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Силовики заявили, что обнаружили больше 1000 дворовых чатов, некоторые считают "радикальными, носящими явно выраженный экстремистский характер". Их администраторам грозят ответственностью за "создания экстремистских формирований или руководства ими".

"Так называемые дворовые чаты получили свое развитие после прекращения массовых уличных протестов осенью прошлого года. Нами обнаружено свыше тысячи таких чатов. Более половины из них находится в Минске и Минском районе. Мы выделили наиболее радикальные, которые носят явно выраженный экстремистский характер. Их администраторы будут привлечены к ответственности", - заявил начальник отдела ГУБОПиК МВД Юрий Ткачук.

В ведомстве рассказали, что за последний месяц сотрудники ГУБОПиК установили личности администраторов дворовых чатов. Им и активным участникам этих чатов пообещали дать "правовую оценку на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями".

Ткачук напомнил, что закон за такие действия предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Также в МВД рассказали, что 10 марта были задержаны семь активных участников закрытого дворового чата в одном из районов Минска благодаря "сигналу неравнодушных граждан", которые сообщили о его "деструктивной направленности".

Средний возраст задержанных - 30-35 лет.

"Регулярно устраивая фотосессии со скрытыми лицами, они "выбрасывали" сделанные снимки на деструктивные каналы, создавая видимость масштабной поддержки протеста", - заявили в МВД.

Там также отметили, что у одного из задержанных дома нашли протестную атрибутику, вазоны с коноплей и шприцы.

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