Российское оппозиционное СМИ пожаловалась на стойкий химический запах в редакции

По сообщению газеты, в помещениях редакции сохраняется стойкий резкий химический запах - его чувствуют все посетители и сотрудники редакции и других организаций, которые расположены в том же здании.

Здание, в котором находится и редакция «Новой газеты», поражено неизвестным химическим веществом неприятного запаха. Вот фото с места события.



➡️https://t.co/0VDW3lRuLV



❗Помогите нам выжить среди этой вони: https://t.co/8ChxtGIXl6 pic.twitter.com/Zht1mal74u — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 15, 2021

Надежда Прусенкова, пресс-секретарь "Новой газеты" сообщила, что никто из сотрудников издания не пострадал. На место прибыли представители МЧС, МВД и ФСБ. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что содержание вредных веществ в здании - допустимое.

Сотрудники "Новой газеты" сообщили, что появившийся в редакции запах похож на запах, появившийся в доме журналистки газеты Юлии Латыниной после того, как в 2017 году его обрызгали неизвестным едким газом.