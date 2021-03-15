Темпы вакцинации в Латвии: возможно ли прививать по 100 тыс. человек в неделю?

Он подчеркнул, что это задача бюро вакцинации, Министерства здравоохранения и Национальной службы здравоохранения.

Скриде заявил, что не понимает, почему вакцинация от Covid-19 в Латвии сейчас идет так медленно.

Используя имеющиеся ресурсы, вакцинацию нужно было распланировать еще в октябре-ноябре 2020 года, но этого сделано не было.

Депутат полностью согласен с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем в том, что массовая вакцинация должна быть приоритетным вопросом.

Депутат подчеркнул, что людям нужно как можно скорее вакцинироваться, чтобы развился иммунитет. Быстрая вакцинация - более эффективная мера против тяжелых случаев заболевания, чем ограничения.

Глава комиссии отметил, что для вакцинации необходимо максимально задействовать семейных врачей.

Если все 1379 семейных врачей будут вакцинировать по десять пациентов в день, в общей сложности ежедневно будет прививаться почти 14 тыс. человек, а это примерно 70 тыс. человек за рабочую неделю. На вопрос о том, все ли семейные врачи согласятся проводить вакцинацию, депутат ответил, что вакцинация в данных условиях является одной из основных задач семейных врачей и Национальная служба здравоохранения, которая заключает договоры с семейными врачами, должна на это указать.

Скриде считает, что к вакцинации от Covid-19 можно привлечь студентов-медиков 4-6-го курсов и медиков, работающих в сферах, от которых не зависит жизнь людей, например, косметических операций.