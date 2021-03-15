Пн, 15.03.2021
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Крессида Дик, глава лондонской полиции

ZVA: в Латвии не подтверждено ни одного летального исхода, связанного с вакциной от Covid-19
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Вакцинация в Москве. ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

На сегодняшний день в Латвии не подтверждено ни одного летального исхода, который был бы причинно связан с вакциной от Covid-19, заявили агентству LЕТА в Государственном агентстве лекарств (ZVA).

Сегодня, отвечая на вопрос о действиях некоторых других стран в отношении вакцин AstraZeneca, министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что латвийские специалисты - ZVA и Государственный совет по иммунизации - следят за международной и латвийской ситуацией.

"В настоящее время решение о приостановке вакцинации AstraZeneca не принято. Мы продолжим информировать о развитии событий. Завтра на заседании правительства будет представлен промежуточный отчет по этому вопросу", - заявил министр на удаленной пресс-конференции.

Германия, Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca в понедельник, 15 марта, из-за сообщений о случаях тромбоза в Европе. Аналогичный шаг сделали Ирландия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Болгария, Исландия и Таиланд.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что причинной связи между вакциной и тромбами не обнаружено и нет причин прекращать вакцинацию "AstraZeneca".

ZVA отмечает, что с 28 декабря 2020 года, когда в Латвии началась вакцинация от Covid-19, и до 14 марта 2021 года получено 654 сообщения о возможных побочных эффектах вакцины от Covid-19. За это время было сделано 79 000 прививок, включая как первую, так и вторую дозу. Статистика показывает, что в Латвии примерно один из ста вакцинированных сообщил о возможных побочных эффектах. ZVA получило также шесть сообщений о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации.

ZVA уточняет, что умер один человек в возрасте от 60 до 69 лет, трое в возрасте от 70 до 79 лет и двое в возрасте от 80 до 89 лет. В четырех случаях люди умерли в течение 10-17 дней после вакцинации, а в двух случаях - в течение трех дней.

В настоящее время проведена полная оценка четырех из шести случаев. В трех случаях установлено, что смерть не связана с вакцинацией, а в одном случае из-за недостатка данных сделать какие-либо выводы не удалось.

В одном из расследованных случаев смерть наступила от двусторонней пневмонии, вызванной Covid-19. Во втором случае причиной смерти стала пневмония на фоне множества хронических заболеваний. В третьем случае смерть наступила из-за нескольких серьезных хронических заболеваний. В четвертом случае выяснить причину смерти не удалось, так как родственники не дали согласия на вскрытие.

В двух других случаях оценка продолжается, информация о пациентах запрошена у семейного врача и больницы.

ZVA отмечает, что вакцинация против Covid-19 не снижает смертность от других причин. Смерть может произойти во время любой массовой вакцинации, в том числе и вскоре после вакцинации, но это не означает, что смерть определенно была вызвана вакциной.

В то же время сообщений об образовании тромбов после вакцинации от Covid-19 в Латвии не поступало.

Говоря о сообщении в социальных сетях о смерти человека в течение нескольких дней после вакцинации AstraZeneca, ZVA подчеркивает, что причинно-следственная связь этого случая с вакциной в настоящее время не подтверждена.

ZVA обратилось к семейному врачу и в медицинское учреждение с просьбой дать заключение об этом случае. Это заключение будет тщательно проанализировано.

Любые сообщения о побочных реакциях на вакцины от Covid-19 тщательно рассматриваются, заверили в агентстве.

Наиболее частые сообщения в Латвии - это, в основном, известные реакции и побочные эффекты: реакция в месте укола, лихорадка, озноб и утомляемость. Подобные реакции наблюдались и с другими вакцинами.

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