Пн, 15.03.2021
На данный момент мне кажется, что эта ситуация, эта закупка, которая в настоящее время в процессе, снова из серии: "Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что". Даниэль Павлютс, министр здравоохранения о будущем e-veselība
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения о будущем e-veselība

В Вилякском крае при массовой вакцинации Covid-19 выявлен в 7,85% случаев

Вакцина BioNTech-Pfizer. ФОТО: KIM HONG-JI/REUTERS

Скрининг, проведенный на прошлой неделе в Вилякском крае, выявил заражение Covid-19 в 7,85% случаев, сообщает самоуправление.

За четыре дня в шести пунктах было сделано 344 теста на Covid-19. Положительный результат был у 27 человек, или 7,85% сдавших тесты. В 15 случаях результат теста оказался сомнительным.

В Вилякском крае массовое тестирование продолжится и на этой неделе.

14-дневный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Вилякском крае, а также в соседнем Балвском - самый высокий в Латвии.

 
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