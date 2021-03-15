В Вилякском крае при массовой вакцинации Covid-19 выявлен в 7,85% случаев
Скрининг, проведенный на прошлой неделе в Вилякском крае, выявил заражение Covid-19 в 7,85% случаев, сообщает самоуправление.
Скрининг, проведенный на прошлой неделе в Вилякском крае, выявил заражение Covid-19 в 7,85% случаев, сообщает самоуправление.
За четыре дня в шести пунктах было сделано 344 теста на Covid-19. Положительный результат был у 27 человек, или 7,85% сдавших тесты. В 15 случаях результат теста оказался сомнительным.
В Вилякском крае массовое тестирование продолжится и на этой неделе.
14-дневный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Вилякском крае, а также в соседнем Балвском - самый высокий в Латвии.