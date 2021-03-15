SPKC: Снижение заболеваемости - результат ограничений. Поспешных решений принимать нельзя

На прошлой неделе было зарегистрировано 3450 новых случаев заражения Covid-19, заболеваемость снизилась на 16,8%, выявлялось в среднем 493 новых случая заражения в день.

В то же время количество проведенных тестов увеличилось на прошлой неделе до 90 921, а средняя доля положительных тестов составила 3,8%. Неделей ранее было сделано 81 179 тестов, а доля положительных тестов составляла 5,1%.

В настоящее время наблюдается снижение заболеваемости во всех регионах Латвии и во всех возрастных группах, включая детей.

Уровень репродукции Covid-19 в Латвии в настоящее время составляет 0,9, что означает, что 100 пациентов теоретически заражают менее 100 человек.

Однако, оценивая ситуацию в целом и отслеживая обнаружение и распространение новых штаммов Covid-19 в Латвии, SPKC приходит к выводу, что эпидемиологическая ситуация не позволяет принимать поспешные решения. Увеличение распространения новых штаммов вируса и

снижение мер безопасности может способствовать быстрому росту заболеваемости,

предупреждают эпидемиологи.