Пн, 15.03.2021
У них очень необычные симптомы: кровотечение, тромбы и низкий уровень тромбоцитов. Сигурд Хортемо, старший врач Лекарственного департамента Норвегии
Сигурд Хортемо, старший врач Лекарственного департамента Норвегии

SPKC: Снижение заболеваемости - результат ограничений. Поспешных решений принимать нельзя

Медицинская маска. Иллюстрация. ФОТО: Pixabay

Благодаря введенным ранее мерам безопасности количество людей, инфицированных Covid-19 в Латвии, продолжает снижаться, но медленно, поэтому эпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему нестабильна и не следует принимать поспешных решений, заявили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

На прошлой неделе было зарегистрировано 3450 новых случаев заражения Covid-19, заболеваемость снизилась на 16,8%, выявлялось в среднем 493 новых случая заражения в день.

В то же время количество проведенных тестов увеличилось на прошлой неделе до 90 921, а средняя доля положительных тестов составила 3,8%. Неделей ранее было сделано 81 179 тестов, а доля положительных тестов составляла 5,1%.

В настоящее время наблюдается снижение заболеваемости во всех регионах Латвии и во всех возрастных группах, включая детей.

Уровень репродукции Covid-19 в Латвии в настоящее время составляет 0,9, что означает, что 100 пациентов теоретически заражают менее 100 человек.

Однако, оценивая ситуацию в целом и отслеживая обнаружение и распространение новых штаммов Covid-19 в Латвии, SPKC приходит к выводу, что эпидемиологическая ситуация не позволяет принимать поспешные решения. Увеличение распространения новых штаммов вируса и

снижение мер безопасности может способствовать быстрому росту заболеваемости,

предупреждают эпидемиологи.

Если оценивать ситуацию в соседних странах, то очень высока заболеваемость в Эстонии. По крайней мере в 18 европейских странах заболеваемость растет, в то время как примерно в десяти странах она остается стабильной, особенно в Ирландии, Испании, Великобритании и Португалии, где заболеваемость снижается благодаря строгим мерам безопасности. Заболеваемость растет на Мальте, Кипре, в Италии, Греции, Турции и Хорватии.

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