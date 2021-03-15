Главное за 15 марта ⟩ Пособия на ребенка расширяются, в Латвии - новый штамм Covid-19

События дня:

Коалиция договорилась о расширении пособия в 500 евро на ребенка. Оно будет предоставляться и детям, живущим в учреждениях внесемейной опеки. Эти учреждения получат деньги за детей, находящихся на их попечении.

"Всем привет из "Сектора усиленного контроля!": Алексей Навальный написал пост из колонии. Навальный написал, что среди вещей, которые не перестают его удивлять - "изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове". Оппозиционер назвал ИК-2 в Покрове "настоящим концлагерем в 100 км от Москвы", хоть и написал, что насилия там нет.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 14-летнюю Софию. Рижская полиция разыскивает Софию Бушу 2006 года рождения, которая 12 марта этого года девочка покинула свой дом в Риге на улице Пулквежа Бриежа.

Скоропостижно скончался депутат нескольких созывов Сейма Марис Гринблатс. Бывший политик скончался в возрасте 66 лет. В свое время он был депутатом Сейма, а также министром образования и науки. В 1993 году он был избран депутатом 5-го Сейма, затем переизбирался в Сейм 6-го, 7-го, 8-го и 9-го созывов.

В Риге открылся первый магазин розничной сети Mere. Обещают "максимально низкие цены". 13 марта в Риге на ул. Спилвес, 24а, открылся первый магазин крупной компании розничной торговли Mere. Компания планирует открыть в Латвии целую сеть магазинов и ищет помещения под аренду. Площадь составит 800-1200 кв. м. Магазины сети Mere являются одновременно и складами, где осуществляется продажа товаров с паллет.

Коронавирус:

За сутки выявлено 178 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 4,9%. Согласно расчетам, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 393,7 случая на 100 000 населения, за последние две недели заболел 7501 человек.

В Латвии впервые выявлен угандийский штамм нового коронавируса. Лаборатория Латвийского центра биомедицинских исследований обнаружила в Латвии угандийский штамм A.23.1 вируса, вызывающего Covid-19, который распространяется локально в Лиепае. Данных об угандийском штамме недостаточно, но он считается потенциально опасным.

Черным по белому 〉 Что нужно знать о тромбозе и AstraZeneca? AstraZeneca, применение которой в некоторых странах было приостановлено - что говорит за и против прививки данной вакциной? Рассказываем подробно.

Латвийцы начинают отказываться от AstraZeneca; Минздрав пока не планирует изменений. В то время как несколько стран прекратили вакцинацию населения против Covid-19 вакцинами AstraZeneca, использование этой вакцины в Латвии продолжается, но население начинает отказываться от нее, следует из информации, доступной в социальных сетях. Однако министр здравоохранения Даниэль Павлютс на пресс-конференции в понедельник, 15 марта, отметил, что Латвия в настоящее время не планирует менять стратегию вакцинации.

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Кинокритики решили наградить Навального за фильмы-расследования. Это решение вызвало конфликт. Экспертный совет премии "Белый слон", которая вручается Гильдией киноведов и кинокритиков, проголосовал за присуждение Алексею Навальному награды в номинации "Событие года" за документальные фильмы-расследования. В результате вспыхнул конфликт между советом и руководством гильдии и Союза кинематографистов, главой которого является Никита Михалков.

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Обещал, что "не придется за него краснеть". Моргенштерн устроился на работу в банк. Альфа-банк взял на работу музыканта Моргенштерна в качестве директора по работе с молодежью - данную должность создали специально для него.