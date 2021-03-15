Вт, 16.03.2021
Не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и приветливо. Я так себе и называю свой новый дом - "наш дружелюбный концлагерь" Алексей Навальный из колонии
Алексей Навальный из колонии

Лукашенко начал работу по изменению Конституции Беларуси

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Лукашенко​ принялся менять Конституцию Беларуси. Сегодня начала работу специальная комиссия в Беларуси. Оппозиция категорически против. Тихановская​ ранее опубликовала свой проект изменений
  • "Всем привет из "Сектора усиленного контроля А" - это слова Алексея Навального. Он написал в своих соцсетях, что находится в исправительной колонии в городе Покрове. Несколько дней ни родственники, ни адвокаты не знали, где он
  • В Украине некоторые регионы усиливают карантин. На западе страны больницы практически переполнены. Мэр Львова Садовой говорит, что сейчас самая тяжелая ситуация за все время пандемии
  • В Грузии сегодня началась вакцинация против коронавируса. В первую очередь делают прививки медикам. Всеобщая вакцинация начнется не раньше лета.

В Беларуси начинает работу конституционная комиссия, которая будет готовить новый проект Основного закона страны. Про изменения в Конституцию Беларуси говорят уже около двух лет, но дальше разговоров дело не доходило. На Всебелорусском народном собрании в феврале Александр Лукашенко вновь поднял эту тему.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 15.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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