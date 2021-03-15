Лукашенко начал работу по изменению Конституции Беларуси

В Беларуси начинает работу конституционная комиссия, которая будет готовить новый проект Основного закона страны. Про изменения в Конституцию Беларуси говорят уже около двух лет, но дальше разговоров дело не доходило. На Всебелорусском народном собрании в феврале Александр Лукашенко вновь поднял эту тему.