Лукашенко начал работу по изменению Конституции Беларуси
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
В Беларуси начинает работу конституционная комиссия, которая будет готовить новый проект Основного закона страны. Про изменения в Конституцию Беларуси говорят уже около двух лет, но дальше разговоров дело не доходило. На Всебелорусском народном собрании в феврале Александр Лукашенко вновь поднял эту тему.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 15.03.2021
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