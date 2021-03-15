В центрах вакцинации рекомендуется ввести часы, когда могут привиться все желающие

"Скорее всего, желание населения пройти вакцинацию в крупных городах Латвии будет разным. Чтобы снизить риск того, что из-за плохого отклика населения вакцины не будут использоваться максимально эффективно, мы призываем рассмотреть возможность ввести в центрах вакцинации свободные часы, когда в конце рабочего дня вакцины будут доступны и тем, кто не относится к приоритетным целевым группам", - указал исполнительный директор LLPA Виктор Валайнис.

Это снизит риск возникновения излишка вакцин, которые на следующий день могут быть уже не годны к использованию.

LLPA также рекомендует рассмотреть возможность создания в густонаселенных районах городов центров вакцинации меньшего размера.

Например, в Лиепае было бы полезно открыть по одному центру на каждой из сторон Торгового канала.