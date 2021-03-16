"Русская рулетка" или триумф российской дипломатии? Нужна ли ЕС вакцина "Спутник"

Кроме того, добавил Дмитриев, "ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС", как только российская вакцина получит одобрение EMA.
Пока что на территории Евросоюза официально одобрено использование четырех вакцин: Comirnaty (она же Pfizer/BioNTech), AstraZeneca, Moderna и Janssen.
"Если европейский арсенал вакцин пополнится "Спутником V", это станет настоящим триумфом для российской дипломатии, - отмечает Рейтер. - Последние несколько лет торговые связи между Россией и ЕС были подорваны санкциями, введенными в связи с аннексией Крыма и вмешательством Москвы на востоке Украины".
"Это также грозит разделением блока на страны, которые категорически против любых уступок в сторону Москвы, и тех, кто хочет показать, что сотрудничество Брюсселя с Кремлем вполне возможно", - заключает агентство.
"Информации нет даже у нас, врачей!"
В отличие от вышедшей из Евросоюза Великобритании, где вакцинация стремительно набирает обороты, в континентальной Европе этот процесс еще идет крайне медленно. На этом фоне в адрес Брюсселя звучит все более жесткая критика - в том числе и из Москвы.
В понедельник, встречаясь с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом, спикер Госдумы России Вячеслав Володин пожаловался на то, что "есть много примеров, когда пытаются противодействовать обеспечению продвижения российской вакцины на европейский рынок".
В ответ на это Дамс заявил, что EMA "уже рассматривает возможность" поставок российской вакцины в ЕС, поскольку ее "запросили в Европейском Союзе".
Новость об этом со ссылкой на пресс-службу Госдумы перепечатали в понедельник многие российские СМИ, хотя это, прямо скажем, не то чтобы новость: заявку россиян европейский регулятор начал рассматривать еще 4 марта.
При этом, как сообщает агентство Франс пресс, Чехия и Словакия вот уже несколько недель показывают самые высокие показатели смертности от Covid-19 на душу населения в мире. Больницы Парижа и пригородов французской столицы вот-вот перестанут справляться с наплывом коронавирусных пациентов. В очередной раз карантинные меры ужесточают в Италии, а жителей Германии предупреждают о скором начале "третьей волны".
Однако, несмотря на это, далеко не все эксперты уверены в том, что российская вакцина могла бы исправить ситуацию.
"Вакцинацию можно проводить только тем людям, которые предварительно получили полную информацию о препарате. Но как им что-то рассказывать, если нужной информации нет даже у нас, у врачей?" - цитирует Lancet главу профсоюза медицинских работников Словакии Петера Висолайского.
"Если бы ко мне пришел пациент и спросил совета по поводу "Спутника", я бы ответил, что не могу порекомендовать [российскую вакцину], потому что она не прошла необходимый процесс утверждения, - резюмирует Висолайский. - Возможно, это хорошая и эффективная вакцина, но она не зарегистрирована - а значит, у нас нет о ней данных".