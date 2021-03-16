Джошуа и Фьюри подписали контракт на два боя

Контракт был подписан с субботу в присутствии представителей обоих боксёров.

"Это будет величайший боксёрский поединок и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это станет крупной победой для страны, которая захочет показать себя", - сказал промоутер Джошуа Эдди Хирн.

The contract is signed ✍️



Anthony Joshua’s promoter Eddie Hearn tells @MarkKriegel a deal has been signed for Joshua to face @Tyson_Fury in a two-fight series. pic.twitter.com/AAlvMdM6ey — ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 15, 2021

Противостояние Джошуа и Фьюри многие уже окрестили боем столетия, так как в последний раз абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе определялся больше 20 лет назад.

По неофициальной информации, первый поединок планируется на июнь. Главные претенденты на его проведение - Лас-Вегас и Саудовская Аравия.

Сообщается, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

Тайсон Фьюри - действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC, а Джошуа является обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO.