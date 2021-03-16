Вт, 16.03.2021
Данных об угандийском штамме недостаточно, но он считается потенциально опасным Янис Кловиньш
Янис Кловиньш

Джошуа и Фьюри подписали контракт на два боя

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа ФОТО: bleacherreport.com

Британские боксёры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на два боя, сообщил промоутер Эдди Хирн.

Контракт был подписан с субботу в присутствии представителей обоих боксёров.

"Это будет величайший боксёрский поединок и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это станет крупной победой для страны, которая захочет показать себя", - сказал промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Противостояние Джошуа и Фьюри многие уже окрестили боем столетия, так как в последний раз абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе определялся больше 20 лет назад.

По неофициальной информации, первый поединок планируется на июнь. Главные претенденты на его проведение - Лас-Вегас и Саудовская Аравия.

Сообщается, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

Тайсон Фьюри - действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC, а Джошуа является обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO.

31-летний Джошуа за время своей карьеры одержал 24 победы в 25 поединках. 22 поединка британец завершил нокаутом. 32-летний Фьюри, в свою очередь, одержал 30 побед (21 нокаутом) и ещё один бой завершился вничью.

НАВЕРХ
Back