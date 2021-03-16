Машина разбита, столб сломан, но виновник неизвестен

Представитель Видземского управления муниципальной полиции Риги Юрис Инкинс рассказал, что, когда стражи порядка подошли к машине, они увидели, что на водительском сидении сидит женщина, выглядевшая очень пьяной. В тот момент машина стояла на месте, двигатель был выключен. Женщина отрицала, что управляла автомобилем сама

Во время выяснения ее личности на место происшествия пришел мужчина, который стал утверждать, что именно он сидел за рулем, поэтому он возьмет на себя всю ответственность. Он указал, что женщина просто сидела на месте водителя, чтобы согреться, а сама машина принадлежит его другу. У самого у мужчины водительских прав нет.

Госполиции предстоит собрать показания, выяснить обстоятельства дела и то, кто именно сидел за рулем и устроил ДТП.

В данной ситуации стоит добавить, что в любой случае о страховом возмещении можно забыть, так как не важно, был ли водитель пьян, или же сел за руль без прав. Это считается грубым нарушением и страховое возмещение Kasko не выплачивается.