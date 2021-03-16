Правительство продолжит рассматривать изменения для улучшения ситуации с Covid-19

В четверг Кабинет министров принял решения только в отношении половины планируемых изменений, а оставшиеся вопросы будут рассмотрены сегодня.

На прошлой неделе правительство поддержало предложение, предусматривающее ужесточение условий для очной работы в госуправлении и муниципальных компаниях, а также переход на дистанционную работу всех сотрудников, которым это позволяет специфика деятельности.

Кабинет министров разрешил в наиболее безопасных с эпидемиологической точки зрения самоуправлениях проводить школьные занятия на открытом воздухе в группах до 20 человек.

Также было принято решение о том, что люди, решившие поехать в путешествие в третьи страны, по возвращении в Латвию должны будут за свои деньги сдавать тест на Covid-19 и в случае позитивного результата или отказа сдавать тест самостоятельно оплачивать гостиницу для самоизоляции.