Очень пьяную женщину оштрафовали за необоснованный вызов полиции
В конце прошлой недели некая пьяная и якобы пострадавшая женщина была оштрафована на 100 евро за необоснованный вызов полиции, сообщает агентство LETA.
В конце прошлой недели некая пьяная и якобы пострадавшая женщина была оштрафована на 100 евро за необоснованный вызов полиции, сообщает агентство LETA.
В субботу полиция получила информацию, что в волости Смардес Энгурского края женщине, возможно, нанесены телесные повреждения. Работники полиции, прибыв по указанному адресу, встретили женщину, которая находилась в состоянии заметного алкогольного опьянения и не могла объяснить происходящее, так как не ориентировалась ни во времени, ни в пространстве.
Полицейские доставили женщину по ее месту жительства. За необоснованный вызов спецслужбы - полиции, совершенный в состоянии алкогольного опьянения, был начат процесс административного нарушения и женщина была оштрафована на 100 евро. В целом же штраф за такое нарушение составляет от 35 до 140 евро.
Полиция повторно напоминает, что необоснованный вызов полиции мешает обеспечению общественного порядка и предотвращению нарушений закона.