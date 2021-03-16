Очень пьяную женщину оштрафовали за необоснованный вызов полиции

В субботу полиция получила информацию, что в волости Смардес Энгурского края женщине, возможно, нанесены телесные повреждения. Работники полиции, прибыв по указанному адресу, встретили женщину, которая находилась в состоянии заметного алкогольного опьянения и не могла объяснить происходящее, так как не ориентировалась ни во времени, ни в пространстве.