Вт, 16.03.2021
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Санита Емберга, пользователь Twitter

Очень пьяную женщину оштрафовали за необоснованный вызов полиции

Полиция. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В конце прошлой недели некая пьяная и якобы пострадавшая женщина была оштрафована на 100 евро за необоснованный вызов полиции, сообщает агентство LETA.

В субботу полиция получила информацию, что в волости Смардес Энгурского края женщине, возможно, нанесены телесные повреждения. Работники полиции, прибыв по указанному адресу, встретили женщину, которая находилась в состоянии заметного алкогольного опьянения и не могла объяснить происходящее, так как не ориентировалась ни во времени, ни в пространстве.

Проверка на алкоголь показала в ее выдохе 4,29 промилле. Кроме того, заметных телесных повреждения стражи порядка не констатировали.

Полицейские доставили женщину по ее месту жительства. За необоснованный вызов спецслужбы - полиции, совершенный в состоянии алкогольного опьянения, был начат процесс административного нарушения и женщина была оштрафована на 100 евро. В целом же штраф за такое нарушение составляет от 35 до 140 евро.

Полиция повторно напоминает, что необоснованный вызов полиции мешает обеспечению общественного порядка и предотвращению нарушений закона.

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