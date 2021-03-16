В Латвии прививки от Covid-19 получили более 100 000 человек

По сравнению с понедельником прошлой недели темпы вакцинации увеличились - 8 марта было привито 1649 человек.
В понедельник первую дозу вакцины получили 2484 человека в возрасте старше 60 лет, 235 человек из других групп риска, 170 человек с хроническими заболеваниями, 145 медработников, 101 человек с эпидемиологическими показаниями, 52 работника медучреждений, 23 сотрудника и шесть клиентов центров социального ухода.
Вторую вакцину получили 40 человек из другой группы повышенного риска, 12 медработников и 11 работников медицинских учреждений.
Для первой дозы использовалась в основном вакцина AstraZeneca, несколько десятков человек получили вакцину Moderna. Для второй дозы использовалась вакцина Moderna.