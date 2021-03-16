Вт, 16.03.2021
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Владимир Соловьев о Владимире Путине

В Даугавпилсе мужчину оштрафовали на 1500 евро за покупку предметов старины

Иллюстративное фото ФОТО: pexels.com

Суд Даугавпилса приговорил мужчину к штрафу в 1500 евро за приобретение в интернете и на базарчиках 229 археологических предметов, сообщает агентство LETA.

Обвиняемый у невыясненных в досудебном расследовании лиц, используя интернет-порталы, ярмарки и базарчики, приобрел принадлежащие государству предметы старины.

Всего он завладел 229 предметами - различными украшениями и монетами. Предметы датируются различными столетиями. Самые древние - даже 10-го, 12-го века.

Обвиняемый хранил предметы по месту жительства и на работе, весной прошлого года они были изъяты сотрудниками Государственной полиции в результате следственных мероприятий.

Своими действиями обвиняемый нарушил закон об охране памятников культуры, запрещающий присваивать, приобретать, хранить, перемещать и пересылать предметы старины, которые согласно этому закону принадлежат Латвийскому государству. Кроме того, он нарушил установленное в законе: найденные в земле, на поверхности земли или в воде предметы старины, датированные до 17-го века включительно, принадлежат государству, и их хранят публичные музеи.

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