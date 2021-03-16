В Даугавпилсе мужчину оштрафовали на 1500 евро за покупку предметов старины
Суд Даугавпилса приговорил мужчину к штрафу в 1500 евро за приобретение в интернете и на базарчиках 229 археологических предметов, сообщает агентство LETA.
Суд Даугавпилса приговорил мужчину к штрафу в 1500 евро за приобретение в интернете и на базарчиках 229 археологических предметов, сообщает агентство LETA.
Обвиняемый у невыясненных в досудебном расследовании лиц, используя интернет-порталы, ярмарки и базарчики, приобрел принадлежащие государству предметы старины.
Обвиняемый хранил предметы по месту жительства и на работе, весной прошлого года они были изъяты сотрудниками Государственной полиции в результате следственных мероприятий.
Своими действиями обвиняемый нарушил закон об охране памятников культуры, запрещающий присваивать, приобретать, хранить, перемещать и пересылать предметы старины, которые согласно этому закону принадлежат Латвийскому государству. Кроме того, он нарушил установленное в законе: найденные в земле, на поверхности земли или в воде предметы старины, датированные до 17-го века включительно, принадлежат государству, и их хранят публичные музеи.