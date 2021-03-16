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Сейчас, во время пандемии, важно, чтобы клиенты могли приобретать необходимые медикаменты и биологически-активные добавки с доставкой на дом. Не менее важно также качественное и надежное фармацевтическое обслуживание. Поэтому BENU Aptieka предлагает объединить безопасную покупку лекарств со столь же важной консультацией фармацевта отныне каждому будет доступен единый телефон Центра обслуживания клиентов BENU Aptieka 25 621 621.

Позвонив в Центр обслуживания клиентов, вы сможете решить удаленно все вопросы, которые обычно решали на месте в аптеке. В том числе – заказать  медикаменты (рецептурные и компенсируемые государством лекарства и медицинские устройства) и получить рекомендации опытного фармацевта по выбору, применению и хранению лекарств и биологически-активных добавок.

Центр обслуживания клиентов BENU Aptieka будет принимать звонки каждый рабочий день с 9:00 до 17:00.

В период, когда сохраняются риски распространения пандемии, Центр обслуживания клиентов – это  надежное и удобное решение по обслуживанию и консультированию клиентов, позволяющее каждому  быстро и удобно получить фармацевтическое обслуживание, не выходя из дому. Не менее важен и человеческий контакт, ведь у клиента есть возможность подробно рассказать о своих нуждах и получить совет компетентного консультанта или фармацевта. Консультация фармацевта особенно важна, когда нужно выбрать медикаменты или  биологически-активные добавки.

В Центре обслуживания клиентов можно получить ответы по следующим темам:

  • консультация клинического фармацевта о выборе медикамента или биологически-активной добавки;
  • доставка лекарств домой;
  • наличие лекарств в аптеке;
  • карта BENU – оформление, преимущества и другие связанные с этим вопросы;
  • приложение BENU Aptieka;
  • контактная информация и время работы аптек BENU;
  • другие вопросы, связанные с работой аптек, применением и хранением лекарств и биологически-активных пищевых добавок и т. п.
ФОТО: Пресс-фото

Для того чтобы разговор с фармацевтом проходил без задержек и он мог все подробно рассказать и объяснить, просим вас заранее записать интересующие вопросы и подготовить информацию о принимаемых в настоящее время, а также необходимых лекарствах и биологически-активных добавках (название, дозировка, частота приема).

При заказе лекарства необходимо указать следующие идентификационные данные получателя:

  • имя, фамилия;
  • адрес местожительства;
  • номер телефона;
  • в случае э-рецепта – также персональный код получателя лекарства для обработки э-рецепта в системе Э-здоровья.

Центр обслуживания клиентов BENU Aptieka  – аптека на расстоянии телефонного звонка!