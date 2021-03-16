С уменьшением числа больных Covid-19 Восточная больница готова расширить ассортимент услуг

По его словам, хотя общее количество госпитализированных пациентов с Covid-19 сокращается, растет число тяжелых случаев, то есть пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.

Лечение плановых пациентов в больнице по-прежнему строго ограничено - это только те люди, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, и, если не лечить их немедленно, здоровью может быть нанесен существенный вред, сказал Паэглитис.

На вопрос, готова ли больница расширять спектр предоставляемых услуг по мере уменьшения числа пациентов с Covid-19, Паэглитис ответил утвердительно, заявив, что ждет соответствующих указаний от Министерства здравоохранения.

"В настоящее время ресурс немного высвободился, и мы ждем каких-то распоряжений от Минздрава, когда мы сможем постепенно возобновить услуги дневных стационаров и плановые услуги",

- сказал Паэглитис.