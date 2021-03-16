"Похож на демона": австралийка показала, как кенгуру ходят на четырех лапах. Выглядит жутко!

Тиктокерша Кэти - автор видео - часто снимает ролики с кенгуру, которые водятся рядом с ее работой.

Недавно она выложила ролик, который набрал уже более 532 тысяч просмотров, более 100 тысяч лайков и множество комментариев от напуганных интернет-пользователей.

На видео кенгуру идет на четырех лапах, хотя этих животных более привычно видеть шагающими на задних. Зверь передвигается довольно странно - медленно перекатывается с задних лап на передние. Все это действие происходит в темном коридоре, из-за чего кажется, что за Кэти идет какое-то инопланетное существо.

"Знаете, он похож на какого-то демона", - говорит девушка в начале видео.