Вт, 16.03.2021
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"Похож на демона": австралийка показала, как кенгуру ходят на четырех лапах. Выглядит жутко!

ФОТО: pexels.com

Девушка из Австралии опубликовала в соцсетях видео с кенгуру, который преследует ее на четырех лапах, и тем самым заставила людей вспомнить самые пугающие хорроры и кошмары, пишет Esquire.

Тиктокерша Кэти - автор видео - часто снимает ролики с кенгуру, которые водятся рядом с ее работой.

Недавно она выложила ролик, который набрал уже более 532 тысяч просмотров, более 100 тысяч лайков и множество комментариев от напуганных интернет-пользователей.

На видео кенгуру идет на четырех лапах, хотя этих животных более привычно видеть шагающими на задних. Зверь передвигается довольно странно - медленно перекатывается с задних лап на передние. Все это действие происходит в темном коридоре, из-за чего кажется, что за Кэти идет какое-то инопланетное существо.

"Знаете, он похож на какого-то демона", - говорит девушка в начале видео.

В комментариях в ролику пользователи отметили, что видео с кенгуру на четырех лапах определенно напоминает сцену из фильмов ужасов, а некоторые сравнили животное с роботом Boston Dynamics.

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