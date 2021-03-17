"Реал" и "Манчестер Сити" уверенно вышли в четвертьфинал

Манчестер Сити - Боруссия Мёнхенгладбах 2:0

Встреча прошла на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште и завершилась уверенной победой английской команды. На 12-й минуте полузащитник "Сити" Кевин Де Брёйне мощно пробил из-за пределов штрафной площади и мяч от перекладины залетел в ворота. Шесть минут спустя Илкай Гюндоган удвоил преимущество англичан, установив окончательный счёт в матче.

🔵 Илкай Гюндоган - лучший бомбардир "Манчестер Сити" в текущем сезоне (15 голов) ⚽️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/7WfvuZPW7D — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 16, 2021

Напомним, первая встреча команд также завершилась победой "Манчестер Сити" со счётом 2:0. Таким образом, английская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а для мёнхенгладбахской "Боруссии" еврокубки в этом сезоне закончились.

Реал Мадрид - Аталанта 3:1

"Реал" на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде также без особых проблем завоевал путёвку в 1/4 финала, обыграв итальянскую "Аталанту". Счёт в матче на 34-й минуте открыл Карим Бензема, а на 60-й минуте Серхио Рамос удвоил преимущество "Королевского клуба", реализовав пенальти. На 83-й минуте Луис Мурьель сократил отставание в счёте, но уже на 85-й минуте "Реал" вернул себе комфортное преимущество благодаря голу Марко Асенсио.

Отметим, что для французского нападающего Карима Бензема этот гол стал 70-м в Лиге чемпионов. Это пятый показатель в истории турнира и от идущего на четвёртом месте Рауля его отделяет один точный удар.

ℹ️ Лучшие бомбардиры #ЛигаЧемпионов:



1⃣3⃣4⃣ Криштиану Роналду

1⃣2⃣0⃣ Лионель Месси

7⃣2⃣ Роберт Левандовски

7⃣1⃣ Рауль Гонсалес

7⃣0⃣ Карим Бензема pic.twitter.com/lXinymyUMg — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 16, 2021

Таким образом, "Реал" обыграл "Аталанту" в двухматчевом противостоянии с общим счётом 4:1.

Соперники "Манчестер Сити" и "Реала" на стадии 1/4 финала будут определены по итогам жеребьёвки, которая состоится 19 марта. Напомним, ранее путёвку в четвертьфинал завоевали "Порту", "Боруссия", "ПСЖ" и "Ливерпуль".