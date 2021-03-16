История с пушкой в Екабпилсе: вытащат из Даугавы не раньше мая, а что дальше - неизвестно

Напомним, в ночь с 23 на 24 февраля в Екабпилсе с мемориала советским воинам пропала пушка. Был найден подозреваемый, который сознался, что утопил оружие в реке.

По словам представителя полиции Даце Калнини, сейчас решается вопрос того, когда и как пушку будут вытаскивать из воды. Она отметила, что в данный момент местом нахождения пушки считается место, которое указал утопивший ее человек. Впрочем, орудие могло и немного отнести течением, однако проверено это будет тогда, "когда не будет угрозы жизни и здоровью людей".

Не совсем понятно, что будет с пушкой после того, как ее достанут из Даугавы. Исполнительный директор Екабпилсской городской думы Гунтар Гогулис отметил, что объект не принадлежит самоуправлению, поэтому и решать, что делать дальше, предстоит не ему:

"Инициатива по организаторским вопросам должна идти от Министерства иностранных дел или Министерства обороны, или же от комитета братских кладбищ, чтобы принимать конкретное решение".

Однако председатель комитета братских кладбищ Арнис Аболтиньш придерживается противоположного мнения - по его словам, вопросом все-таки должно заняться самоуправление: "Конечно, можно указывать на любую институцию, но реально памятник стоял на земле самоуправления, которое за него отвечало. Если дело дойдет до юридических тонкостей, кому он принадлежит - государству или ещё кому-то, тогда скажу, что это бесхозное имущество".

По мнению Аболиньша, монумент стоило бы перенести на братское кладбище в Екабпилсе, там же перезахоронить и останки офицеров.

Исполнительный директор Екабпилсской городской думы Гунтар Гогулис отметил, что пушку достать из воды можно будет не раньше мая.

"Первый момент - это когда позволят погодные условия. Во-вторых, продолжается уголовное дело, и нигде не сказано, что там действительно что-то есть. Никто пушки там еще не видел. Следовательно, ещё рано что-либо обсуждать".