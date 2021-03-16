Вт, 16.03.2021
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История с пушкой в Екабпилсе: вытащат из Даугавы не раньше мая, а что дальше - неизвестно

Иллюстративное фото ФОТО: Valsts policija

Несмотря на то, что Госполиция установила возможного виновного в пропаже советской пушки с монумента в Екабпилсе, до сих пор неизвестно, когда орудие достанут из глубин Даугавы. Кроме того, нет ясности в том, что с ней будет в дальнейшем и где она будет находиться, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Напомним, в ночь с 23 на 24 февраля в Екабпилсе с мемориала советским воинам пропала пушка. Был найден подозреваемый, который сознался, что утопил оружие в реке. 

По словам представителя полиции Даце Калнини, сейчас решается вопрос того, когда и как пушку будут вытаскивать из воды. Она отметила, что в данный момент местом нахождения пушки считается место, которое указал утопивший ее человек. Впрочем, орудие могло и немного отнести течением, однако проверено это будет тогда, "когда не будет угрозы жизни и здоровью людей".

Не совсем понятно, что будет с пушкой после того, как ее достанут из Даугавы. Исполнительный директор Екабпилсской городской думы Гунтар Гогулис отметил, что объект не принадлежит самоуправлению, поэтому и решать, что делать дальше, предстоит не ему:

"Инициатива по организаторским вопросам должна идти от Министерства иностранных дел или Министерства обороны, или же от комитета братских кладбищ, чтобы принимать конкретное решение".

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Однако председатель комитета братских кладбищ Арнис Аболтиньш придерживается противоположного мнения - по его словам, вопросом все-таки должно заняться самоуправление: "Конечно, можно указывать на любую институцию, но реально памятник стоял на земле самоуправления, которое за него отвечало. Если дело дойдет до юридических тонкостей, кому он принадлежит - государству или ещё кому-то, тогда скажу, что это бесхозное имущество".

По мнению Аболиньша, монумент стоило бы перенести на братское кладбище в Екабпилсе, там же перезахоронить и останки офицеров. 

Исполнительный директор Екабпилсской городской думы Гунтар Гогулис отметил, что пушку достать из воды можно будет не раньше мая. 

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"Первый момент - это когда позволят погодные условия. Во-вторых, продолжается уголовное дело, и нигде не сказано, что там действительно что-то есть. Никто пушки там еще не видел. Следовательно, ещё рано что-либо обсуждать".

Напомним, в ночь на 24 февраля в Екабпилсе пропала пушка, которая в качестве памятника была размещена на советском мемориале на улице Ригас. Полиция по факту кражи начала уголовный процесс.

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