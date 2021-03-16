Вт, 16.03.2021
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В Литве подтверждено 628 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 1463

Иллюстративное фото ФОТО: TORWAISTUDIO/Shutterstock

За минувшие сутки в Литве подтверждено 628 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек. В Эстонии - 1463 новых случая и 11 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7865 тестов на коронавирус, из них первичных позитивных результатов выявлено 1463 или 18,6% общего количества, скончались 11 человек.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюском уезде, где коронавирусная инфекция была выявлена у 889 человек. В Харьюском уезде 673 новых случая обнаружены в Таллинне.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние две недели составляет 1491,8 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,6% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни с Covid-19, в стационарном лечении нуждаются 687 пациентов.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 628 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За минувшие сутки  проведено 6725 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 1277 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 230 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 206  290 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3416 человек. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связаны 6908 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 6385 человек, второй дозой - 924.

В целом первой дозой вакцины от Covid-19 привито 260 616 человек, обеими дозами - 100 185 человек.

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