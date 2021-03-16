19-летний хоккеист МХЛ скончался после попадания шайбы в голову

Напомним, во втором периоде матча плей-офф против ярославского "Локо" 19-летнему Файзутдинову в голову попала шайба. Игрок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня, но спасти молодого хоккеиста не удалось.

По словам отца Тимура, шайба попала в сонную артерию. Лишь через восемь минут врачам удалось завести сердце. Позже игрока подключили к аппаратам искусственного дыхания и кровообращения.

В память о капитане МХК "Динамо Санкт-Петербург" с минуты молчания начнутся матчи Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) 16 и 17 марта, матчи КХЛ 17 и 18 марта, а также матч четвертьфинала ВХЛ "Динамо Санкт-Петербург" - "Нефтяник", который пройдёт 16 марта.