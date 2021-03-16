Вт, 16.03.2021
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Владимир Соловьев о Владимире Путине

Правительство на следующей неделе обсудит пересмотр ограничений

Иллюстративное фото ФОТО: oatawa, Shutterstock.

На следующей неделе в Кабинете министров могут пройти дискуссии о пересмотре введенных в стране ограничений, сообщил во вторник на заседании правительства и Совета по сотрудничеству премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Во время заседания министры заслушали актуальную информацию об эпидемиологической ситуации в стране. Министр обороны Артис Пабрикс признал, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться, о чем свидетельствует ситуация в ряде стран Евросоюза.

В то же самое время Пабрикс призвал использовать возможность появившейся сейчас передышки, чтобы "привести в порядок дела", а обществу - подготовиться к весне.

Пабрикс отметил, что он не говорит о введении смягчений, а призывает разобраться с вопросом списков запрещенных товаров в магазинах.

Премьер проинформировал коллегу, что над этими вопросами идет работа и на следующей неделе Кабинету министров будет предложено принять решение по поводу "полного спектра".

Напомним, в целях ограничения распространения Covid-19 с 9 ноября по 6 апреля в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации и установлен ряд ограничений, в том числе и ограничения в сфере торговли.

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