Правительство на следующей неделе обсудит пересмотр ограничений

Во время заседания министры заслушали актуальную информацию об эпидемиологической ситуации в стране. Министр обороны Артис Пабрикс признал, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться, о чем свидетельствует ситуация в ряде стран Евросоюза.
В то же самое время Пабрикс призвал использовать возможность появившейся сейчас передышки, чтобы "привести в порядок дела", а обществу - подготовиться к весне.
Пабрикс отметил, что он не говорит о введении смягчений, а призывает разобраться с вопросом списков запрещенных товаров в магазинах.
Премьер проинформировал коллегу, что над этими вопросами идет работа и на следующей неделе Кабинету министров будет предложено принять решение по поводу "полного спектра".
Напомним, в целях ограничения распространения Covid-19 с 9 ноября по 6 апреля в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации и установлен ряд ограничений, в том числе и ограничения в сфере торговли.