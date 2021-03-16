Тренер загребского "Динамо" приговорён к 4,8 годам тюрьмы

Сообщается, что Верховный суд Хорватии приговорил главного тренера "Динамо" Зорана Мамича к 4 годам и 8 месяцам, его брат Здравко Мамич был приговорён к 6,5 лет лишения свободы, а бывший директор клуба Дамир Врбанович к 3 годам тюрьмы.

Всем им инкриминируют уклонение от уплаты налогов на сумму около 1,5 млн евро и мошенничество на сумму в районе 15 млн.

Сразу после вынесения вердикта Мамич объявил об уходе из загребского "Динамо", но своей вины не признал. "Хотя я не считаю себя виновным, но, как я сказал ранее, если приговор подтвердится, я приму его и покину пост главного тренера и спортивного директора "Динамо", - заявил Зоран Мамич.

Сообщается, что новым тренером "Динамо" станет Дамир Кржнар, который свой первый матч у руля команды проведёт уже 18 марта во время ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы против "Тоттенхэма". Первая игра завершилась победой лондонцев со счётом 2:0.