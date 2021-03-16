Вт, 16.03.2021
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Отношение к "Спутник V" и устоит ли Евросоюз: эстонские политики дали интервью каналу "Россия-1"

Михаил Кылварт ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом и мэр Таллинна Михаил Кылварт дали интервью телеканалу "Россия-1", где высказали свое мнение по поводу российской вакцины "Спутник V", а также рассказали о том, как проходит вакцинация в Эстонии, пишет Rus.Postimees.

"Муниципальные власти не могут обратиться напрямую даже к соседней стране, это может сделать только правительство нашей страны. Но я, будучи руководителем крупнейшего самоуправления, считаю своей обязанностью указать на сложившуюся ситуацию и прежде всего на перспективу, которая может нас ожидать", - сказал он в эфире передачи "60 минут".

"У нас пытаются на разных уровнях заявлять, что борьба с пандемией должна быть аполитичной, в том числе и в контексте международных отношений, это заверяется в нашей стране, об этом говорится и в России. Хотелось бы верить, что мы в состоянии и на деле это доказывать, причем как с нашей стороны, так и со стороны возможных партнеров. Но мы прекрасно понимаем, что реальность совершенно другая - вопрос политизируется, а страдают люди", - отметил мэр.

На вопрос, как отнесутся жители Таллинна к российской вакцине, Кылварт ответил, что на данный момент больше обсуждается качество вакцины AstraZeneca. "Мы точно так же, как и в российском информационном поле, отслеживаем ту ситуацию, которая складывается в различных европейских странах, и мы понимаем, что это дополнительный негативный сигнал для тех людей, которые отказываются от вакцинации. Если будет возможность выбора, для жителей Эстонии это будет позитивный сигнал и больше людей будут согласны на вакцинацию, независимо от национальности", - ответил он.

"Я не обратился непосредственно к российскому правительству, у меня для этого нет полномочий, я обратился к своему правительству, и речь шла не о политическом решении, речь шла о ситуации в том числе в Европе. На данный момент это не уникальная ситуация, когда европейские страны напрямую ищут партнеров среди стран-производителей, минуя общие заказы Европейского союза. Я понимаю, что этому придается политический контекст, но в рамках муниципального управления мы должны думать о здоровье и перспективах", - отметил он.

В свою очередь в разговоре с европарламентарием Яной Тоом ведущая передачи первым делом поинтересовалась, почему русских так не любят, да еще и в ситуации, когда нужно совместными усилиями бороться с вирусом. Также, по ее словам, российскую вакцину активно поливают грязью.

По мнению Тоом, авторы данных провокаций ошиблись адресом и направили "свою злобную волосатую руку на AstraZeneca".

"Именно про эту вакцину мы знаем и читаем каждый день, какие там возможны всяческие побочные действия", - сказала Тоом, а также добавила, что постоянно изучает информацию в СМИ, но ей не попадалось информации в каком-либо крупном издании, что от "Спутника" умирают люди. "Про AstraZeneca пишут каждый день. Про "Спутник" - нет", - отметила она.

По мнению евродепутата, главная проблема со "Спутником" заключается в том, что в настоящее время страны разрабатывают так называемые паспорта вакцинации, при выдаче которых, как предполагается, будут учитываться только вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств. "Спутник" этого одобрения пока не получил, но я уверена, что он его получит, потому что ситуация на самом деле плачевная. Она плачевная везде. И в Европе, как вы знаете, тоже. Многие уже используют "Спутник". И у нас тут коалиции правительственные то ли разваливаются, то ли сходятся на почве "Спутника", - сказала Тоом. - Мы знаем, что Италия готова его производить. Германия и Франция осторожно сказали, что они готовы его производить. Думаю, что все идет своим чередом. Но вначале необходимые документы почему-то отправили не в то учреждение, куда полагалось отправить. Что довольно странно, но теперь эта ситуация разрешилась и идет ускоренное производство по ходатайству о "Спутнике". Так что я бы не разделяла вашего пессимизма, хотя да, Россию не любят, врать не буду. Но уколоться все хотят".

На вопрос одного из ведущих, почему вакцинацию в ЕС все чаще называют проваленной, Тоом сказала, что фактически она провалилась, но, по ее словам, она бы избегала злорадства с обеих сторон, потому что мало стран, где дела с вакцинацией хороши.

"Мы с вами к этим странам, к сожалению, не очень-то принадлежим. Лучше всего ситуация с вакцинацией в тех странах, где производится вакцина и где население более дисциплинированное. У нас многие и не хотят колоться", - сказала Тоом, а также добавила, что чем больше информации о побочных эффектах вакцин, тем меньше к ним доверия.

"У нас многие ждут "Спутника". Надеюсь, когда его одобрят, мы заключим договор на его поставку, но пока ждем", - сказала она. По мнению Тоом, вакцинация провалилась, например, потому, что AstraZeneca выполнила свои обязательства только на треть, а также по причине того, что Великобритания получила партии вакцин, предназначавшиеся для ЕС.

Ведущая также поинтересовалась у Яны Тоом будущим ЕС: "Яна Игоревна, Европейский союз не развалится? Устоит?" - "Конечно, не развалится, даже не надейтесь!" - заявила Тоом, по словам которой, кризисы сотрясают Евросоюз давно.

"У ЕС другая задача. Вообще, это прекрасный проект, который я очень люблю, но у всех бывают кризисы. Без кризисов ничего не бывает. Это совершенно нормально", - сказала она.

Ведущие отметили, что, по сообщению Reuters, если вакцина "Спутник V" придет в Евросоюз и будет там одобрена, это будет триумфом России и послужит расколу ЕС. "Об этом пишут многие СМИ. Мы об этом не говорим", - сообщил ведущий передачи.

"А если не придет "Спутник V", то все равно развалится, поскольку не хватает своей вакцины. Вот мы и думаем: по всему - развалится", - резюмировала ведущая и поблагодарила Тоом за участие в передаче.

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