Отношение к "Спутник V" и устоит ли Евросоюз: эстонские политики дали интервью каналу "Россия-1"

"Муниципальные власти не могут обратиться напрямую даже к соседней стране, это может сделать только правительство нашей страны. Но я, будучи руководителем крупнейшего самоуправления, считаю своей обязанностью указать на сложившуюся ситуацию и прежде всего на перспективу, которая может нас ожидать", - сказал он в эфире передачи "60 минут".

"У нас пытаются на разных уровнях заявлять, что борьба с пандемией должна быть аполитичной, в том числе и в контексте международных отношений, это заверяется в нашей стране, об этом говорится и в России. Хотелось бы верить, что мы в состоянии и на деле это доказывать, причем как с нашей стороны, так и со стороны возможных партнеров. Но мы прекрасно понимаем, что реальность совершенно другая - вопрос политизируется, а страдают люди", - отметил мэр.

На вопрос, как отнесутся жители Таллинна к российской вакцине, Кылварт ответил, что на данный момент больше обсуждается качество вакцины AstraZeneca. "Мы точно так же, как и в российском информационном поле, отслеживаем ту ситуацию, которая складывается в различных европейских странах, и мы понимаем, что это дополнительный негативный сигнал для тех людей, которые отказываются от вакцинации. Если будет возможность выбора, для жителей Эстонии это будет позитивный сигнал и больше людей будут согласны на вакцинацию, независимо от национальности", - ответил он.

"Я не обратился непосредственно к российскому правительству, у меня для этого нет полномочий, я обратился к своему правительству, и речь шла не о политическом решении, речь шла о ситуации в том числе в Европе. На данный момент это не уникальная ситуация, когда европейские страны напрямую ищут партнеров среди стран-производителей, минуя общие заказы Европейского союза. Я понимаю, что этому придается политический контекст, но в рамках муниципального управления мы должны думать о здоровье и перспективах", - отметил он.

В свою очередь в разговоре с европарламентарием Яной Тоом ведущая передачи первым делом поинтересовалась, почему русских так не любят, да еще и в ситуации, когда нужно совместными усилиями бороться с вирусом. Также, по ее словам, российскую вакцину активно поливают грязью.

По мнению Тоом, авторы данных провокаций ошиблись адресом и направили "свою злобную волосатую руку на AstraZeneca".

"Именно про эту вакцину мы знаем и читаем каждый день, какие там возможны всяческие побочные действия", - сказала Тоом, а также добавила, что постоянно изучает информацию в СМИ, но ей не попадалось информации в каком-либо крупном издании, что от "Спутника" умирают люди. "Про AstraZeneca пишут каждый день. Про "Спутник" - нет", - отметила она.