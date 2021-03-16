Новый закон в Британии: что полиция теперь сможет делать с протестующими?

Кроме того, новый закон даст полиции право устанавливать время начала и конца митингов, а также предельный уровень шума на митингах, шествиях и даже одиночных демонстрациях и пикетах.
Теоретически, по этому последнему правилу, будь оно принято раньше, под штраф до 2500 фунтов (252 тыс. рублей) могли бы попасть демонстранты за и против брексита, которые во все политически важные дни скандировали и кричали в том числе в большие мегафоны лозунги возле пресс-лужайки у парламента и мешали работе журналистов.
"В последние годы мы видим значительные изменения в тактике протестов, которые приводят к нарушениям [нормального хода жизни], насилию и создают угрозу для жизни", - сказала министр внутренних дел Прити Патель в понедельник в парламенте, объясняя необходимость принятия нового закона.
"Драконовские полномочия"
Оппозиционеры, критикуя намерение правительства дать полиции дополнительные полномочия, неизменно напоминают в эти дни о субботнем конфликте вокруг вахты памяти Сары Эверард в лондонском парке Клэпхэм-коммон.
"Понимает ли министр внутренних дел, что, наделяя полицию еще более драконовскими полномочиями в то время как она так неадекватно оценила ситуацию [в Клэпхэм-коммон], будет глупым и опасным шагом? Законопроект, который переводит в разряд преступлений шумные и эффективные протесты, по сути означает отмену исконного права на мирный протест в нашей стране", - заявила в дебатах с Патель единственный депутат Палаты общин от "зеленых" Кэролайн Лукас.
"Министр сама разъяснила, что этот законопроект придуман для того, чтобы подавить мирные протесты таких движений, как Extinction Rebellion и Black Lives Matter. Она назвала мирные протесты Black Lives Matter "жуткими". Понимает ли она, что вручение полиции дополнительных полномочий для подавления мирных протестов приведет лишь к новым удручающим сценам, подобным той, что нация увидела в субботу во время траурной вахты на Клэпхэм-коммон", - заявила одна из лидеров левого крыла в Лейбористской партии, чернокожая Дайан Эббот.
Депутаты Палаты общин в дебатах по традиции обращаются друг к другу не напрямую, а через спикера, и поэтому говорят в третьем лице.
Против нового закона выступили и некоторые оппозиционные общественные организации.
Однако, несмотря на протесты оппозиции, проблем с принятием закона "О полиции, преступности, приговорах и судах" в Палате общин не предвидится: правительство Бориса Джонсона располагает в палате прочным большинством, а обещание расширить полномочия полиции и ужесточить наказания за некоторые виды преступлений - в законопроекте речь идет далеко не только о публичных акциях - было одним из предвыборных обещаний Консервативной партии.