Новый закон в Британии: что полиция теперь сможет делать с протестующими?

Хотя фоном к обсуждению этого закона в парламенте и стали демонстрации памяти Эверард и попытка полиции разогнать первую из них как незаконную в условиях локдауна, поводом к составлению этого документа были не они, а более ранние события: демонстрации в позапрошлом и прошлом годах в рамках кампаний Extinction Rebellion и Black Lives Matter с их перекрытиями оживленных улиц и сносом памятников.

В законопроекте "О полиции, преступности, приговорах и судах" - 296 страниц (по ссылке - краткое описание на анлийском), и он касается разных аспектов работы полиции и судебной системы, но главное, на что обратили внимание пресса и общество - этот закон дает полиции больше инструментов для того, чтобы предотвращать нарушения порядка и закона во время демонстраций и наказывать виновных, если таковые все же случились.

Британская полиция, в отличие от властей России и других подобных стран, в принципе не запрещает и не ограничивает мирные демонстрации под разными формальными предлогами. Лондонская полиция ежедневно публикует анонсы разных уличных акций, и до пандемии их в британской столице случалось по несколько раз в день по самым разным поводам.

Министр внутренних дел Прити Патель заверила депутатов парламента, что и после принятия этого закона полиция будет полностью соблюдать права и свободы граждан.

Тем не менее, оппозиция, прежде всего левая, крайне недовольна законопроектом, который в понедельник и вторник проходит в Палате общин второе чтение, называет предусмотренные в нем меры "драконовскими".

Что будет позволено полиции

В законопроекте, в чаcтности, предлагается наказывать демонстрантов за "намеренное и злостное нарушение общественного порядка" в виде занятия улиц и других общественных пространств, перекрытия движения и других подобных акций.

Это явная реакция на действия активистов Extinction Rebellion, которые, требуя решительной борьбы с изменением климата, осенью 2019 года на много дней перекрыли оживленный перекресток Оксфорд-сёркус в центре Лондона и доставили много неудобств и неприятностей тем, кто работает или живет в этом районе, либо просто ездит через этот перекресток.

Еще одна новая мера, которую предложило правительство консерваторов во главе с Борисом Джонсоном - тюремное заключение на срок до 10 лет за повреждение памятников.

Летом 2020 года британские последователи американского движения Black Lives Matter в городе Бристоль повалили и утопили в канале статую политика и работорговца XVIII века Эдварда Колстона, а в Лондоне разрисовали памятник Уинстону Черчиллю.