С начала года заболеваемость Covid-19 в Латвии снизилась на 51,2%

Несмотря на увеличение на 12% тестирования на Covid-19, семидневный показатель указывает на заметное снижение заболеваемости - на 16,8%, в среднем до 493 случаев в день. Доля положительных тестов на прошлой неделе составила 3,8%.

По словам Перевощикова, если сравнивать предыдущие 14 дней с текущим периодом, заболеваемость Covid-19 снизилась на 20%. 1

Если заболеваемость продолжит снижаться, то количество случаев Covid-19 на 100 000 населения может снизиться до 200 случаев в течение 37 дней, то есть к 21 апреля. Однако, если снижение заболеваемости будет еще более интенсивным, то такое снижение может быть достигнуто через 27 дней, то есть к 11 апреля.

"Этот прогноз обусловлен продолжением предыдущей тенденции, которая зависит от мер, принимаемых для предотвращения более широкого распространения вируса", - пояснил Перевощиков.

Также на прошлой неделе количество госпитализаций больных Covid-19 уменьшилось на 22% или до 57 в день, что, по мнению эпидемиолога, все еще много, при этом наблюдается небольшое увеличение количества людей с тяжелым течением заболевания.

Тенденция к снижению заболеваемости Covid-19 наблюдается во всех регионах Латвии, во всех возрастных группах, в том числе среди детей до 14 лет.

Доля пациентов старше 65 лет постепенно снижается, меняется возрастная структура заболевших, и это хорошо, отметил Перевощиков, добавив, что эта тенденция, возможно, обусловлена вакцинацией.