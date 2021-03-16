От Covid-19 привиты около 60% работников Рижской Восточной больницы

Количество привитых работников в больнице с каждым днем увеличивается. Активнее всех вакцинируются врачи, а наименьшую активность проявляют санитары.

Паэглитис сообщил, что прививки от Covid-19 получили уже около 75% врачей и 57% медсестер Восточной больницы. Точного количества вакцинированных санитаров он назвать не смог, но отметил, что их меньше.

"Конечно, нам еще предстоит большая работа по убеждению людей в больнице, что вакцинация все же необходима", - сказал Паэглитис.