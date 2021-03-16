Вт, 16.03.2021
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От Covid-19 привиты около 60% работников Рижской Восточной больницы

Медики Рижской Восточной клинической университетской больницы ФОТО: Edijs Pālens/LETA

От Covid-19 привиты около 60% работников Рижской Восточной клинической университетской больницы, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель правления больницы Имант Паэглитис.

Количество привитых работников в больнице с каждым днем увеличивается. Активнее всех вакцинируются врачи, а наименьшую активность проявляют санитары.

Паэглитис сообщил, что прививки от Covid-19 получили уже около 75% врачей и 57% медсестер Восточной больницы. Точного количества вакцинированных санитаров он назвать не смог, но отметил, что их меньше.

"Конечно, нам еще предстоит большая работа по убеждению людей в больнице, что вакцинация все же необходима", - сказал Паэглитис.

Он добавил, что из-за нехватки вакцин на этой неделе прививки в больнице получают только те, кому нужна вторая доза.

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