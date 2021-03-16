Рижская дума планирует ликвидировать Aqua Riga: проект провалился и несет убытки

Он пояснил, что комитет сегодня примет решение о завершении соучастия Rīgas ūdens в Aqua Riga.

Депутат отметил, что поставленные перед предприятием цели достигнуты не были и проект провалился. Фасовка воды в PET-бутылки несет самоуправлению убытки. 2

Как указал Цепуритис, продолжая фасовать бутылки с водой, Rīgas ūdens действует вопреки поставленным самой компанией целям по защите окружающей среды, создавая один из крупнейших видов загрязнения - PET-бутылки.

Руководитель Rīgas ūdens Дагния Калниня проинформировала, что Aqua Riga было создано десять лет назад и главной целью дочерней компании было увеличить потребление воды, однако принятые за это время решения правительства и смена стратегических интересов не позволили достичь этой цели.

Если будет принято решение о ликвидации Aqua Riga, будет произведена оценка активов предприятия. Калниня признала, что сейчас потери предприятия за эти годы превысили 100 000 евро.