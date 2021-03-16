Литва и Эстония не планируют отказываться от использования вакцины AstraZeneca

Ханна Сепп сказала, что заражаемость по-прежнему очень высокая, но наметились признаки стабилизации. Танель Кийк подтвердил эти слова, но отметил, что страна пока еще идет по очень тонкому льду.

Алар Ирс поделился информацией о том, что за прошлую неделю Департамент лекарств получил 530 извещений о возникновении побочных реакций на вакцину, львиная доля приходится на AstraZeneca. Однако только три из них были серьезными: в одном случае у человек возник тромб в сосуде глаза и два человека заразились и болеют с симптомами через месяц и полтора после вакцинации. И речь не идет о вакцине AstraZeneca.

Сейчас решено продолжить вакцинацию этой вакциной. Эстония ждет оценки Европейского департамента лекарств.

Правительство Литвы также не рассматривает возможность прекращения вакцинации от коронавируса получающей противоречивые оценки в обществе вакциной AstraZeneca, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает BNS.

Президент Гитанас Науседа также не отказывается от идеи привиться этой вакциной, заявила его советник.

"Конечно, какие могут быть сомнения", - заявила во вторник его советник Аста Скайсгирите.

Науседа в начале марта заявил, что готов привиться вакциной AstraZeneca, когда подойдет его очередь.

"Информация о вакцине AstraZeneca весьма противоречива. Всемирная организация здравоохранения отрицает те случаи, их отрицают и производители. В Литве о фатальных осложнениях также не сообщалось", - отметил он.

Старший советник обратила внимание, что вакциной AstraZeneca привито уже около 17 млн человек во всем мире, а о фатальных исходах, когда формировались сгустки крови, сообщалось 37 раз.

"Если взять пропорционально и сравнить, то это количество невысокое, учитывая общее число вакцинированных", - отметила Скайсгирите.

Премьер Ингрида Шимоните во вторник заявила радиостанции Lietuvos radijas, что вакцина AstraZeneca зарегистрирована в ЕС, а Европейское агентство по лекарствам пока не подтвердило связи между образованием тромбов и вакциной. Решение стран ЕС о прекращении использования данной вакцины являются превентивными.

"Я сожалею о том, что сейчас, должно быть, будет происходить, так как все эти решения звучат как превентивные, однако для самой вакцины и ее репутации это не самые лучшие решения, так как основания для принятия такие решений, скажем, наши соседи не имеют, говорят о профилактике", - отметила Шимоните.

Она также отметила, что остановка вакцинации принесет больше вреда, чем пользы.

Премьер отметила, что использование вакцины AstraZeneca не прекращает большинство стран.

Глава правительства заявила, что решение о прекращении в Литве может быть принято, если будет соответствующая рекомендация Государственной комиссии по контролю за лекарствами, но пока такое рекомендации нет.