Пт, 19.03.2021
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Уга Думпис

"В этот раз я ставлю на кон всё". Мадарс Флеминас о главном бое в карьере против бывшего коллеги

Мадарс Флеминас ФОТО: Dolly Clew/ Cage Warriors

Латвийский боец смешанных единоборств (ММА) Мадарс Флеминас уже в эту пятницу проведёт свой самый большой бой под эгидой престижной организации Cage Warriors. Перед важным поединком с Джеком Грантом Флеминас пообщался с порталом Apollo.

Поздним вечером 19 марта состоится бойцовское шоу Cage Warriors 121, в рамках которого пройдёт первый тур мини-турнира, победители которого будут сражаться за чемпионский титул в весовой категории до 77 кг.

В одной из полуфинальных пар сойдутся Мадарс Флеминас и британец Джек Грант. Во втором полуфинале сразятся Иан Гарри и Ростем Акман.

- Прежде, чем начнём говорить о самом поединке, я бы хотел спросить - как у тебя со здоровьем? Насколько я помню, после прошлого боя ты планировал лечь на операционный стол...

- У меня была назначена операция на 26 января, но я её отменил, потому что выпал такой шанс. Теперь думаю делать её в апреле. Если выиграю в этом бою - нет, не если выиграю, а я знаю, что выиграю, - тогда придётся снова перенести операцию, потому что следующий бой состоится в июне.

Надеюсь, что этот Covid немножко успокоится. Нужно сейчас победить, и тогда думаю поехать в тренировочный лагерь куда-то за пределы Англии.

- Понятно. Это будет главный бой в карьере. Но и ближайший тоже, если подумать.

- Ближайший тоже. Во всяком случае интерес у людей гораздо сильнее. Джек находится достаточно высоко в мировом рейтинге, правда, в лёгком весе. Он очень сильный боец в лёгком дивизионе. Очень сильный. В этой категории у него был один бой, который он проиграл.

- Я так понимаю, это дерби Гримсби?

- Мы вроде как дружим. Он грэпплер мирового класса с очень хорошим джиу-джитсу. В Гримсби у него небольшой спортзал, куда я раньше ходил к нему тренироваться.

Мы один раз с ним спарринговали, но это было шесть лет назад и это ничего не значит. Это было, когда я только начинал тренироваться в любителях.

Когда я приехал в Англию, он уже был профессионалом... В 2012 году у него был профессиональный дебют. Я тогда только начинал боксировать и заниматься кикбоксингом.

Для меня этот бой просто супер. Я третий год в профессионалах и получил в соперники такое громкое имя, которое в Англии все знают.

- Наверняка это не совпадение, что вас - двоих парней из Гримсби - поставили вместе.

- У них особо не было вариантов. Я должен был биться с парнем из Исландии, но он вроде как получил травму. Они предложили бой Аарону Халиду, но и он отказался. Он сам мне писал, что у него хороший лагерь, а тренер сказал организации, что он вообще не тренируется.

Тогда они предложили Джеку, который дважды не использовал шанс завоевать титул в лёгком весе. Он согласился.

В тот день, когда об этом объявили, я заболел. Я уехал на спарринг в Ноттингем, а когда вернулся домой, то плохо себя почувствовал. Выпил чай и пошёл спать. Мне позвонил тренер, который устраивает бои для меня, и сказал: "Тебе предлагают Джека Гранта". Я, абсолютно никакой, немного задумался: "Ну как так? Мы же из одного города, в одном зале тренировались". Но я ответил, что подумаю.

Утром проснулся, и первая мысль была: "Если мне предложили, то Джек уже согласился". Я сразу позвонил тренеру и сказал, что буду драться.

Если мне предлагают бой, то я соглашаюсь. Наверняка остальные испугались, увидев статистику Джека, но для меня это большая возможность с помощью этого боя достичь того, чего я хочу. Нет вариантов - нужно биться!

- Говоря о самой возможности. Я не сомневаюсь в твоём мастерстве, но в последних трёх поединках у тебя два поражения и одна победа. Если совсем честно - этот бой заработан популярностью и благодаря твоей фан-базе?

- Не думаю. Если посмотреть на мой баланс, то там 8-2. Им ставить на титульный бой кого-то с балансом 9-6 только потому, что в одном из лагерей у меня не вышло и Фигляк победил? Конечно, фан-база тоже имеет значение. Перед этим боем Cage Warriors написали: "Latvia stand up!" (Латвия, вставай!).

Может быть, они ставят на фанов, но точно так же они могли поставить какого-нибудь поляка с похожим балансом. Но там нет ни одного поляка. И в Польше ММА гораздо популярнее, чем у нас.

Я никогда не отказываюсь от поединков. Думаю, это тоже играет мне на руку. Мне Фигляка предложили за девять дней до боя. Я спокойно мог отказать, потому что это был боец совсем другого стиля. Думаю, это не осталось незамеченным. Иногда ты помогаешь им, а потом, как сейчас, они помогают мне.

Я не смотрю на это - кто, как, почему? Я вижу, что в UFC ты можешь написать один твит и через пару месяцев получить титульный бой. В связи с этим может быть много разных вариантов. Кроме того, мой баланс так и так один из лучших в Cage Warriors в весовой категории до 77 кг.

Эти балансы у всех разные на предстоящем турнире. Есть у кого 17-6. Есть парень, который уже побывал в UFC и сейчас будет биться с Ианом Гарри, у которого 5-0.

- Что происходит во второй "ветке" турнира? Фамилии известны, а что-то больше? 

- Идея в том, чтобы пропихнуть этого Гарри, менеджером которого является президент Cage Warriors. Поэтому я думаю, что этот турнир выстроен под него. Но они тоже понимают, что нет смысла делать лёгкий турнир, который ты выиграешь и попадёшь в UFC, где ничего не сможешь показать.

Этот Гарри хорош, и у него есть выразительные поединки. Его соперник - один из перспективнейших бойцов Швеции, который был в UFC, но дважды там проиграл и вылетел из промоушна.

- Ты говорил с руководством о том, что в случае победы на турнире ты сможешь попасть в UFC?

- Это мой последний бой по контракту. В случае победы нужно будет драться в июне. Если выиграю пояс, то его нужно будет трижды защитить. Это зависит от UFC. Если они захотят со мной связаться, то Cage Warriors не будет этому препятствовать. 

- Ты семейный человек. Если бы поступило предложение от UFC или от других, это бы ни на что не повлияло?

- Нет. Если посмотреть на тех бойцов, которые есть на турнире, то они все спортсмены на полную ставку. Я на полную ставку рабочий и спортсмен.

- И отец на полную ставку...

- Тоже. Это то, что даёт жизнь. Немного больше мотивации даёт это. Конечно, то, что мне после работы нужно идти тренироваться, кое на что влияет. Поэтому я думаю, что в случае победы в этом поединке я возьму на работе паузу.

- Этот вопрос о семье был связан, скорее, с тем, что поединки в Cage Warriors проходят в Англии, а в других организациях было бы больше разъездов. Не было бы от семьи претензий?

- Это они учитывают. Жена вышла за меня замуж, когда я уже занимался боксом и кикбоксингом. Если имела что-то против, то нужно было говорить у алтаря. 

- Последний вопрос о бое: против тебя грэпплер - зная это, над чем ты работаешь?

- Конечно, планирую не проводить много времени с ним в партере. Ну у него такой стиль... Вроде как грэпплер, но ему нравится биться в стойке. У него новый лагерь. Если тренеры умные, тогда, конечно, его целью будет перевести бой в партер и победить болевым приёмом. 

Но, зная ход его мыслей, скорее всего, он захочет меня нокаутировать. Потому что все потом скажут, что мы и так знали, что ты можешь победить его болевым приёмом. Нокаут был бы чем-то другим. 

Стиль друг друга может быть неудобным для каждого из нас. Поэтому посмотрим, что произойдёт. Будет интересно посмотреть, чей план на бой сработает лучше. 

На него оказывается гораздо большее давление. Он здесь в Гримсби - местная звезда. Когда я приехал в Гримсби, то о нём здесь все уже говорили. Проиграть какому-то иностранцу, который только три года назад стал профессионалом... Полагаю, он думает об этом каждый день. В этот раз я ставлю на кон всё.

- А в какой роли тебя видят в городе, что люди говорят?

- В городе говорят, что для меня это будет лёгкий бой. Многие считают иначе. 50 на 50. Я стараюсь не читать комментарии, чтобы ничего не застревало в голове. 

- Говоря о "застревании", кто-то в отношении тебя пытался использовать так называемый trash talk?

- Был Мэтью Бонеер, ещё до моего дебюта в Cage Warriors. Он в интервью довольно много говорил о том, что я боец не его уровня и т. п. Мне самому не очень нравится говорить. Могу представить, что он чувствовал, когда проиграл после всех этих высказываний. 

Джеку тоже нравится поговорить. Он всегда пишет, что снесёт сопернику голову и т. п. Перед этим боем нет ни одного плохого слова. Он говорит только о том, что готов. У нас есть взаимное уважение. Мы оба не знаем, как этот бой закончится. 

Можно использовать trash talk, если оба достаточно умны и понимают, что это всё для популяризации поединка. Главное - не переходить границы. Я всегда говорю, что могу ответить, когда про меня начинают говорить, но сам не буду тем, кто это начнёт делать. 

Я уважаю всех соперников, потому что знаю, с какими "демонами" сражаюсь. И я уверен, что они сражаются точно так же.

- Остаётся пожелать тебе победы и над "демонами", и над Джеком Грантом.

- Спасибо!

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