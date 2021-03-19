"В этот раз я ставлю на кон всё". Мадарс Флеминас о главном бое в карьере против бывшего коллеги

- Ты семейный человек. Если бы поступило предложение от UFC или от других, это бы ни на что не повлияло?

- Нет. Если посмотреть на тех бойцов, которые есть на турнире, то они все спортсмены на полную ставку. Я на полную ставку рабочий и спортсмен.

- И отец на полную ставку...

- Тоже. Это то, что даёт жизнь. Немного больше мотивации даёт это. Конечно, то, что мне после работы нужно идти тренироваться, кое на что влияет. Поэтому я думаю, что в случае победы в этом поединке я возьму на работе паузу.

- Этот вопрос о семье был связан, скорее, с тем, что поединки в Cage Warriors проходят в Англии, а в других организациях было бы больше разъездов. Не было бы от семьи претензий?

- Это они учитывают. Жена вышла за меня замуж, когда я уже занимался боксом и кикбоксингом. Если имела что-то против, то нужно было говорить у алтаря.

- Последний вопрос о бое: против тебя грэпплер - зная это, над чем ты работаешь?

- Конечно, планирую не проводить много времени с ним в партере. Ну у него такой стиль... Вроде как грэпплер, но ему нравится биться в стойке. У него новый лагерь. Если тренеры умные, тогда, конечно, его целью будет перевести бой в партер и победить болевым приёмом.

Но, зная ход его мыслей, скорее всего, он захочет меня нокаутировать. Потому что все потом скажут, что мы и так знали, что ты можешь победить его болевым приёмом. Нокаут был бы чем-то другим.

Стиль друг друга может быть неудобным для каждого из нас. Поэтому посмотрим, что произойдёт. Будет интересно посмотреть, чей план на бой сработает лучше.

На него оказывается гораздо большее давление. Он здесь в Гримсби - местная звезда. Когда я приехал в Гримсби, то о нём здесь все уже говорили. Проиграть какому-то иностранцу, который только три года назад стал профессионалом... Полагаю, он думает об этом каждый день. В этот раз я ставлю на кон всё.

- А в какой роли тебя видят в городе, что люди говорят?

- В городе говорят, что для меня это будет лёгкий бой. Многие считают иначе. 50 на 50. Я стараюсь не читать комментарии, чтобы ничего не застревало в голове.

- Говоря о "застревании", кто-то в отношении тебя пытался использовать так называемый trash talk?

- Был Мэтью Бонеер, ещё до моего дебюта в Cage Warriors. Он в интервью довольно много говорил о том, что я боец не его уровня и т. п. Мне самому не очень нравится говорить. Могу представить, что он чувствовал, когда проиграл после всех этих высказываний.

Джеку тоже нравится поговорить. Он всегда пишет, что снесёт сопернику голову и т. п. Перед этим боем нет ни одного плохого слова. Он говорит только о том, что готов. У нас есть взаимное уважение. Мы оба не знаем, как этот бой закончится.

Можно использовать trash talk, если оба достаточно умны и понимают, что это всё для популяризации поединка. Главное - не переходить границы. Я всегда говорю, что могу ответить, когда про меня начинают говорить, но сам не буду тем, кто это начнёт делать.

Я уважаю всех соперников, потому что знаю, с какими "демонами" сражаюсь. И я уверен, что они сражаются точно так же.

- Остаётся пожелать тебе победы и над "демонами", и над Джеком Грантом.