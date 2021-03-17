Ср, 17.03.2021
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Джошуа или Фьюри? Свой прогноз на исход боя столетия дал Майрис Бриедис

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри ФОТО: Reuters/Scanpix/TVNET kolāža

Британские суперзвёзды бокса Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении поединка, который многие уже окрестили боем столетия в супертяжёлой весовой категории. Кто победит? Свой прогноз на исход этого противостояния в разговоре с TVNET дал лучший боксёр Латвии Майрис Бриедис.

Тайсон Фьюри - действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC, а Джошуа является обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO. Представители боксёров договорились о двух поединках, но место и дата их проведения пока не сообщаются.

Предполагается, что каждый из боксёров заработает около 116 миллионов евро. В первом поединке доход будет разделён поровну, а победитель второй дуэли получит больше, чем проигравший - 60 на 40.

Противостояние Джошуа и Фьюри многие уже окрестили боем столетия, так как в последний раз абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе определялся больше 20 лет назад.

Напомним, британский и канадский боксёр Леннокс Льюис носил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе с 13 ноября 1999 по 29 апреля 2000 года. 

В своё время легендарному Мухаммеду Али хватало поясов WBC и WBA, чтобы считаться абсолютным чемпионом мира. Затем критерии изменились и, например, Майк Тайсон объединил уже три титула WBC, WBA и IBF.

С 2007 года, чтобы стать неоспоримым чемпионом мира в тяжёлом весе нужно объединить четыре пояса - WBA, WBC, IBF и WBO. Пока никому этого сделать так и не удалось.

"Если Джошуа будет готов ментально и будет уверен в себе, как перед вторым боем с Руисом, он победит Фьюри", - сказал Бриедис в февральском интервью онлайн-журналу TVNET Klik.

"Физически он гораздо сильнее. Если он недостаточно подготовиться, то Фьюри сможет победить хитростью, тактикой, техникой и своим нестандартным боксом", - считает латвийский боксёр.

"Ставлю 70 на 30, что победит Джошуа. Учитывая, что оба будут в хорошей форме и подготовлены психологически". 

Майрис Бриедис

"У Фьюри необычный стиль, но физически он слабее Джошуа", - отметил Бриедис.

31-летний Джошуа за время своей карьеры одержал 24 победы (22 нокаутом) и потерпел всего одно поражение в поединке с мексиканцем Энди Руисом. 32-летний Фьюри, в свою очередь, одержал 30 побед (21 нокаутом) и один поединок (с Деонтеем Уайлдером) завершился вничью.

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