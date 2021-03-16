Европейское агентство лекарственных средств по-прежнему "твердо убеждено" в пользе вакцины AstraZeneca

"Мы по-прежнему твердо убеждены, что польза от AstraZeneca в предотвращении Covid-19 и связанных с ним рисков госпитализации и смерти перевешивает риск этих побочных эффектов",

В то же время учреждения подчеркивают, что на сегодняшний день нет данных о причинно-следственной связи между вакцинацией и серьезными проблемами со здоровьем. Решение о приостановке вакцинации AstraZeneca на срок до двух недель принято только в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не будет получена информация о причинах проблем.