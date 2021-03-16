Вт, 16.03.2021
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Янис Кловиньш

Европейское агентство лекарственных средств по-прежнему "твердо убеждено" в пользе вакцины AstraZeneca

ФОТО: JOEL SAGET / AFP

Европейское агентство лекарственных средств по-прежнему "твердо убеждено" в пользе вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, несмотря на решение ряда стран приостановить ее использование из-за риска тромбоэмболии, сообщила во вторник, 16 марта, глава агентства Эмер Кук.

"Мы по-прежнему твердо убеждены, что польза от AstraZeneca в предотвращении Covid-19 и связанных с ним рисков госпитализации и смерти перевешивает риск этих побочных эффектов",

- сказала Кук на пресс-конференции.

Как сообщалось, в качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, Государственное агентство лекарств (EMA) и Инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от Covid- 19 вакциной AstraZeneca.

Как сообщает EMA, решение было принято на основании сообщений отдельных стран Европейского союза о тромбоэмболиях и аналогичных случаях, наблюдавшихся в разные периоды после вакцинации.

В то же время учреждения подчеркивают, что на сегодняшний день нет данных о причинно-следственной связи между вакцинацией и серьезными проблемами со здоровьем. Решение о приостановке вакцинации AstraZeneca на срок до двух недель принято только в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не будет получена информация о причинах проблем.

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