Фото ⟩ Офисы, зеленые террасы и футбольное поле на крыше: что построят на месте легендарного Дома печати

Особое внимание будет уделяться долговечным, дружественным природе и городской среде решениям. Строительство первой очереди оценивается в 76,8 миллионов евро.

Новый Preses nama kvartāls будет располагаться на рижской Миле знаний в Пардаугаве, Баласта дамбис, 2, на территории Дома печати, служившего "домом" для многих издательств.

Помимо офисного здания и многофункционального центра проект также предусматривает большие зеленые зоны и места для отдыха, а также инфраструктуру, специально адаптированную к нуждам пешеходов и велосипедистов.

Строительные работы планируется завершить через 24 месяца после получения разрешения на строительство.

В первой очереди проекта предусматривается построить 25 000 м2 – офисы класса А, 40 000 м2 - для создания многофункциональных помещений (коммерческие помещения, 1000 наземных парковок и различные зоны отдыха).

ФОТО: Пресс- фото

Гедрюс Бернотас (Giedrius Bernotas), руководитель Lords LB Special Fund V: "Это очень важный момент для команды Preses nama kvartāls. Мы проделали большую работу, поэтому не сомневаемся в том, что строительство квартала нужно доверить компании с безупречной репутацией. Проект Preses nama kvartāls разработала международная команда из трех выдающихся архитектурных бюро, поэтому я доволен, что мы договорились о сотрудничестве именно с UPB – компанией, которая имеет большой опыт и может гордиться реализацией многочисленных проектов мирового масштаба. В результате нашего сотрудничества будет построен один из самых современных и дружественных природе деловых кварталов в Риге".

Член правления UPB Угис Гринбергс: "Компания обладает особыми компетенциями и большим опытом в строительстве технологически сложных зданий в Латвии и за рубежом, и девелопер расценил это как гарантию надежности и стабильности для реализации этого проекта. Preses nama kvartāls позволит внедрить в жизнь накопленные нами за почти 30 лет специализированные профессиональные знания, навыки и опыт, особенно в реализации проектов полного цикла, строительстве высотных зданий и других областях. Преимущество UPB в реализации столь объемных проектов заключается и во внутренней мощности нашей группы компаний – начиная с проектирования и заканчивая производством, доставкой, монтажом и обслуживанием строительных конструкций".

ФОТО: Пресс- фото

Особое внимание в Preses nama kvartāls будет уделяться энергоэффективности, выбору дружественных природе материалов, созданию общедоступной и здоровой рабочей среды и эффективному и ответственному управлению недвижимостью. Наряду с офисными помещениями класса А, которые будут соответствовать стандарту Excellent сертификата BREEAM и в которых

предусмотрено создать около 2500 рабочих мест, здесь также будут обустроены помещения для коворкинга, фудкорт, магазины, стоянки для велосипедов, 1000 парковочных мест для автомобилей, зарядные станции для электромобилей, а также места для прогулок и террасы с зелеными насаждениями.

ФОТО: Publicitātes foto

Руководитель ARHIS ARHITEKTI Андрис Кронбергс: "Мы рады, что с подписанием этого договора о строительстве продолжится практическая реализация одной из крупнейших в Риге градостроительных инициатив - напротив исторического центра и Старого города, на левом берегу Даугавы будет создаваться новый лонгитудинальный центр Риги - многофункциональная структура, содержательным наполнением которой станут образовательные, культурные, деловые и жилые, а также общественные функции.

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Его разработка и создание уже начались. Формируются комплексы Латвийского университета, Рижского технического университета, высшей школы RISEBA, Рижского университета им. Страдиня, построена Национальная библиотека, и есть надежда, что в этой зоне появятся и другие культурные объекты государственного значения, например, национальный концертный зал".