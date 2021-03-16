После расследований о силовиках белорусского журналиста задержали на 2 месяца, у его родных прошли обыски

Денис Ивашин - белорусский гражданин со статусом зарубежного украинца, редактор белорусской службы созданного в Украине международного разведывательного сообщества InformNapalm, занимается расследованиями, писал о санатории Администрации президента Беларуси в Крыму, о ситуации с коронавирусом и о том, как бывшие украинские "беркутовцы" устроились на работу в белорусский ОМОН.

Дениса Ивашина задержали 12 марта возле его подъезда. У него дома, на даче и у родителей прошли обыски. Обыск провели в присутствии жены Ольги, когда она вернулась домой. Она растерялась и не вызвала адвоката, пояснила девушка позже. Копию протокола изъятия ей не дали.

15 марта обыск прошел и у 95-летней больной бабушки Дениса, сообщила жена Дениса Ольга. "Хотя он там не проживает и его вещей там нет", - отметила она.

"Спасибо всем, кто переживает, молится и готов помочь. Дениса держат в тюрьме, в доме и на даче был обыск, вынимали все носители информации (телефоны, ноутбуки, компьютеры), сим-карты, банковские карточки, книги, блокноты, записи, деньги и разную мелочь, вроде флажков, значков, визиток и прочее. Очень интересовало все, связанное с Украиной, хотя уголовная статья в постановлении на обыск якобы о распространении личной информации",

- сообщила супруга задержанного.

На задержание Дениса отреагировал МИД Литвы. "Преследования и угрозы в адрес работников СМИ в Беларуси должны прекратиться раз и навсегда", - написали литовцы в Twitter. На 15 марта 10 белорусских журналистов находятся в тюрьмах, один - под домашним арестом.

Официальный Киев обеспокоен

Официальный Киев обеспокоен задержанием в Гродно журналиста Дениса Ивашина, говорится в заявлении МИД Украины.

"Белорусский гражданин со статусом зарубежного украинца, журналист и волонтер Денис Ивашин помогал рассказывать миру о преступлениях в ходе российской агрессии против нашего государства. Поэтому его задержание вызвало обеспокоенность МИД Украины, как и многих украинцев, следивших за его журналистской и волонтерской деятельностью", - отмечается в заявлении.

МИД "убежден, что журналистская деятельность не может и не должна быть поводом для преследования". "Это задержание вызывает особую озабоченность на фоне продолжающегося наступления на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь. Мы требуем, чтобы рассмотрение дела Дениса Ивашина было прозрачным и непредвзятым, и продолжаем внимательно следить за каждым дальнейшим шагом белорусской власти в его отношении", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Украины.