ByPol: 25 марта против протестующих в Беларуси могут выпустить армию

Ряд Telegram-каналов опубликовал копию документа, адресованного главе Минобороны Виктору Хренину, с подписью министра внутренних дел Ивана Кубракова. В нем МВД просит привлечь 3725 военнослужащих для охраны значимых объектов. Отмечается, что в Минске потребуется не менее 1360 военных, в том числе 100 - сил специальных операций, а в случае установления режима чрезвычайного положения - не менее 2680.

"Задействование Вооруженных сил позволит сконцентрировать усилия органов внутренних дел и внутренних войск МВД на непосредственном пресечении групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков", - говорится в документе.

Отмечается, что Вооруженные силы могут привлекаться при осуществлении государственного реагирования в исключительных случаях для предупреждения и пресечения массовых беспорядков, а также обеспечения режима чрезвычайного положения.

В МВД не смогли прокомментировать изложенную в документе информацию. "Мы пока не располагаем информацией по данному документу. Ни о чем вам сообщить не могу", - заявила БелаПАН официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

Получить комментарий в Министерстве обороны пока не удалось.

О подлинности документа заявила инициатива ByPol, объединяющая бывших сотрудников правоохранительных органов. Телеграм-канал инициативы сообщает, что последние полтора месяца проходит масштабная подготовка сил МВД и Минобороны к подавлению уличных акций, приуроченных ко Дню Воли.

"С февраля учения проводятся на постоянной основе: сначала во внутренних войсках, затем к ним подключали ОМОН, территориальные ОВД и вооруженные силы, - говорится в сообщении. - Весь Минский гарнизон ближе к двадцатым числам марта планируют собрать на "боевые сборы" на аэродроме в Липках, которые будут проходить вплоть до 28 марта".

По данным ByPol, 25 марта вооруженные силы в полной боевой выкладке планируют использовать для охраны административных зданий "с целью высвобождения всех сотрудников органов внутренних дел для задействования их в силовых акциях против мирных демонстрантов".

"Кроме того, местным органам власти негласно отдано распоряжение не согласовывать никаких заявок по проведению мероприятий, связанных с празднованием Дня Воли", - говорится в сообщении инициативы.