Польша завлекает к себе белорусских айтишников: выданы тысячи виз

За первые три месяца Польша выдала 2,5 тысячи виз специалистам в сфере ИТ. Их количество продолжает расти. При этом в программе принимают участие более 100 польских компаний. По программе поддержку для переезда получат также 19 белорусских стартапов - количество мест для них планируют увеличить, их будет более 20.

Более 10 крупных ИТ-компаний из Беларуси занимаются переводом бизнеса в Польшу. Их названия пока не оглашаются.

Напомним, в минувшем году были задержаны директор и топ-менеджеры компании PandaDoc, основатель которой Микита Микадо создал и руководил фондом для помощи уволившимся из этических соображений силовикам. Им предлагали пройти курсы и устроиться на работу в сферу ИТ.