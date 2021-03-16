Вт, 16.03.2021
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Алексей Навальный из колонии

В Екабпилсском крае заметили медведя

Бурый медведь. Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Во вторник утром, 16 марта, в Екабпилсском крае заметили бурого медведя, сообщает самоуправление Екабпилсского края со ссылкой на охотничий клуб Leimaņi.

Животное было замечено у кормушки в Лейманской волости.

Чтобы избежать встречи с медведем, Управление по защите природы (DAP) рекомендует оставаться на лесных тропах и дорогах во время прогулки, а также не беспокоить своим поведением других любителей природы и лесных жителей, а время от времени рекомендуется подняться на какую-нибудь ветку, заговорить или запеть. Также необходимо внимательно наблюдать за окружающей природой, чтобы вовремя заметить присутствие животного.

"Не приближайтесь к медведю, не пытайтесь его догнать или прикоснуться к животному или его детенышам", - советует DAP в случае встречи с животным.

Также следует как можно скорее покинуть место встречи, но не убегая. Не поворачивайтесь спиной к медведю - отступайте задом. DAP призывает не смотреть медведю в глаза, так как животное может счесть это за вызов. Нужно вести себя тихо, пока животное не уйдет.

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