В Екабпилсском крае заметили медведя

Животное было замечено у кормушки в Лейманской волости.

Чтобы избежать встречи с медведем, Управление по защите природы (DAP) рекомендует оставаться на лесных тропах и дорогах во время прогулки, а также не беспокоить своим поведением других любителей природы и лесных жителей, а время от времени рекомендуется подняться на какую-нибудь ветку, заговорить или запеть. Также необходимо внимательно наблюдать за окружающей природой, чтобы вовремя заметить присутствие животного.

"Не приближайтесь к медведю, не пытайтесь его догнать или прикоснуться к животному или его детенышам", - советует DAP в случае встречи с животным. 1