В Екабпилсском крае заметили медведя
Во вторник утром, 16 марта, в Екабпилсском крае заметили бурого медведя, сообщает самоуправление Екабпилсского края со ссылкой на охотничий клуб Leimaņi.
Во вторник утром, 16 марта, в Екабпилсском крае заметили бурого медведя, сообщает самоуправление Екабпилсского края со ссылкой на охотничий клуб Leimaņi.
Животное было замечено у кормушки в Лейманской волости.
Чтобы избежать встречи с медведем, Управление по защите природы (DAP) рекомендует оставаться на лесных тропах и дорогах во время прогулки, а также не беспокоить своим поведением других любителей природы и лесных жителей, а время от времени рекомендуется подняться на какую-нибудь ветку, заговорить или запеть. Также необходимо внимательно наблюдать за окружающей природой, чтобы вовремя заметить присутствие животного.
"Не приближайтесь к медведю, не пытайтесь его догнать или прикоснуться к животному или его детенышам", - советует DAP в случае встречи с животным.
Также следует как можно скорее покинуть место встречи, но не убегая. Не поворачивайтесь спиной к медведю - отступайте задом. DAP призывает не смотреть медведю в глаза, так как животное может счесть это за вызов. Нужно вести себя тихо, пока животное не уйдет.