Павлютс: в ближайшие недели не возникнет проблемы получения второй дозы вакцины AstraZeneca

Он пояснил, что поставки вакцин AstraZeneca используются полностью, и резерва этих вакцин для второй дозы не создается.

Поэтому сейчас, когда их использование приостановлено и ожидается заключение Европейского агентства лекарственных средств, происходит накопление вакцин, и сроки их хранения предусматривают, что их можно будет использовать и позже.

Ситуацию облегчает тот факт, что вторую дозу вакцины AstraZeneca можно вводить через 12 недель после первой, при этом эффективность еще выше.

"У нас достаточно времени. Если этот мораторий на использование AstraZeneca не затянется, никаких проблем не должно возникнуть", - сказал министр.

На вопрос, не рассматривается ли возможность заменить вторую дозу AstraZeneca вакциной других производителей, Павлютс ответил, что этот вопрос еще недостаточно изучен учеными, поэтому пока такая возможность не рассматривается.