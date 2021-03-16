Видео ⟩ После решения приостановить использование AstraZeneca некоторые дозы вакцины вылили в раковину

В Лиепайском центре семейного здоровья несколько человек отказались от вакцинации, узнав о прекращении использования AstraZeneca за границей. Поэтому во вторник было вылито несколько доз.

"К сожалению, три дозы были потеряны для нас. Еще вчера к семи часам вечера у нас были люди, которые могли получить дозы, от которых отказались другие, но сегодня все три дозы попали в раковину", - рассказала семейный врач Линда Широне.



Врач также сказала, что на прошлой недели почти половина пациентов указали, что не будут вакцинироваться AstraZeneca.

В данный момент имеется более 10 000 неиспользованных доз вакцины AstraZeneca от Covid-19, которые согласно решению на время приостановить вакцинацию использовать будет нельзя, заявил директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс.

Вместо этого пока что рекомендуется сохранять вакцину в соответствующих условиях, пока не появится дополнительная информация о проверках. Кроме того, по мнению Хенкузенса, в данный момент Латвия от ожидаемых поставок вакцины AstraZeneca не отказывается.

Как сообщалось, в качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, Государственное агентство лекарств (ZVA) и Инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от Covid-19 вакциной AstraZeneca.

По данным Национальной службы здравоохранения, вакциной AstraZeneca в Латвии привито 52 504, в том числе 28 человек получили обе дозы.

Ранее планировалось, что 17 марта Латвия получит 15 412 доз вакцины AstraZeneca, 24 марта - 37 444, а 31 марта - еще 40 912 доз вакцины AstraZeneca.