Литва решила приостанавить вакцинацию прививкой AstraZeneca
Литва временно приостанавливает прививку вакциной от коронавируса производства AstraZeneca.
Литва временно приостанавливает прививку вакциной от коронавируса производства AstraZeneca.
"Сегодня в течение часа я получил рекомендацию Государственной службы по контролю над лекарствами, в которой служба, как и другие ведомства Евросоюза, рекомендуют остановить вакцинацию прививкой от Covid-19 вакциной AstraZeneca", – заявил на пресс-конференции во вторник, 16 марта, министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не рассматривает вопрос о приостановлении использования вакцины AstraZeneca.
Заседание по этой вакцине Европейское фармагентство созывает в четверг, 18 марта.
Как сообщил глава Государственной службы по контролю над лекарствами Гитис Андрулёнис, решение принято после получения трех сообщений о случаях тромбоэмболии.
"На сегодняшний день у нас нет доказательств связей с тем, что это случилось по причине вакцины, или просто совпало с вакцинацией, все эти данные передаются в общую сеть, их вместе оценивает Европейское фармагентство", – добавил он.
Уже сообщалось, что в качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, Государственное агентство лекарств (EMA) и Инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от Covid-19 вакциной AstraZeneca.