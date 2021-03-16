Литва решила приостанавить вакцинацию прививкой AstraZeneca

"Сегодня в течение часа я получил рекомендацию Государственной службы по контролю над лекарствами, в которой служба, как и другие ведомства Евросоюза, рекомендуют остановить вакцинацию прививкой от Covid-19 вакциной AstraZeneca", – заявил на пресс-конференции во вторник, 16 марта, министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

"Это означает, мы учтем рекомендацию службы", – добавил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не рассматривает вопрос о приостановлении использования вакцины AstraZeneca.

Заседание по этой вакцине Европейское фармагентство созывает в четверг, 18 марта.

Как сообщил глава Государственной службы по контролю над лекарствами Гитис Андрулёнис, решение принято после получения трех сообщений о случаях тромбоэмболии.

"За последние несколько дней, по сути, более десяти часов, мы получили три сообщения на подозрения о тяжких нежелательных реакциях, связанных с проявлениями тромбоэмболии, проявившимися у вакцинированных прививкой AstraZeneca в Литве пациентов", – сказал Г. Андрулёнис.

"На сегодняшний день у нас нет доказательств связей с тем, что это случилось по причине вакцины, или просто совпало с вакцинацией, все эти данные передаются в общую сеть, их вместе оценивает Европейское фармагентство", – добавил он.