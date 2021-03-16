Вт, 16.03.2021
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Санита Емберга, пользователь Twitter

Литва решила приостанавить вакцинацию прививкой AstraZeneca

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Литва временно приостанавливает прививку вакциной от коронавируса производства AstraZeneca.

"Сегодня в течение часа я получил рекомендацию Государственной службы по контролю над лекарствами, в которой служба, как и другие ведомства Евросоюза, рекомендуют остановить вакцинацию прививкой от Covid-19 вакциной AstraZeneca", – заявил на пресс-конференции во вторник, 16 марта, министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис. 

 "Это означает, мы учтем рекомендацию службы", – добавил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не рассматривает вопрос о приостановлении использования вакцины AstraZeneca.

Заседание по этой вакцине Европейское фармагентство созывает в четверг, 18 марта.

Как сообщил глава Государственной службы по контролю над лекарствами Гитис Андрулёнис, решение принято после получения трех сообщений о случаях тромбоэмболии. 

"За последние несколько дней, по сути, более десяти часов, мы получили три сообщения на подозрения о тяжких нежелательных реакциях, связанных с проявлениями тромбоэмболии, проявившимися у вакцинированных  прививкой AstraZeneca в Литве пациентов", – сказал Г. Андрулёнис. 

"На сегодняшний день у нас нет доказательств связей с тем, что это случилось по причине вакцины, или просто совпало с вакцинацией, все эти данные передаются в общую сеть, их вместе оценивает Европейское фармагентство", – добавил он.

Уже сообщалось, что в качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, Государственное агентство лекарств (EMA) и Инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от Covid-19 вакциной AstraZeneca.

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