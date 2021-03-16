Главное за 16 марта ⟩ Последствия приостановки использования AstraZeneca в Латвии и пересмотр ограничений

События дня:

Приостановка вакцинации вакцинами AstraZeneca в Латвии - это ответственное решение, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) СМИ во вторник, 16 марта. Кариньш отметил, что вопрос о вакцинах AstraZeneca поднимается на европейском уровне, и латвийские эксперты также рекомендовали "приостановить" использование этих вакцин.

Невозможно добровольно привиться вакциной AstraZeneca, заявил во вторник директор Государственного агентства лекарств (ZVA) Свен Хенкузенс на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению.

После решения приостановить использование AstraZeneca некоторые дозы вакцины вылили в раковину. В практиках семейных врачей царит неопределенность. Врач рассказал LTV, что три дозы вакцины оказались в раковине.

В окрестностях Елгавы совершена серия жестоких вооруженных ограблений и краж: дело передано в прокуратуру. Выяснилось, что в период с 2018 года по январь 2020-го в Елгаве, Елгавском и Озолниекском краях было совершено восемь уголовных преступлений - кражи и вооруженные ограбления. Подозреваемые задержаны.

Во вторник утром, 16 марта, в Екабпилсском крае заметили бурого медведя. Животное было замечено у кормушки в Лейманской волости.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 643 новых случая Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%. Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 393,1 случая на 100 000 населения.

С начала года заболеваемость Covid-19 в Латвии снизилась на 51,2%. Если заболеваемость продолжит снижаться, то количество случаев Covid-19 на 100 000 населения может снизиться до 200 случаев в течение 37 дней, то есть к 21 апреля.

Из заказанных Европейским союзом (ЕС) вакцин Латвия получила на 61% меньше вакцин, чем ей полагается в соответствии с численностью населения. После Латвии следуют Болгария, получившая на 59% меньше вакцин, Хорватия (-27%), Чехия (-20%), Ирландия и Италия (-8%), Литва и Люксембург (-5%).

На данный момент видно, что при выборе портфеля вакцин против Covid-19 были допущены ошибки, комментируя решение временно приостановить использование вакцины AstraZeneca, заявила бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP).

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