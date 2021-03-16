Завадска: сегодня утром некоторые люди еще могли получить вакцину AstraZeneca

Она признала, что решение, принятое поздно вечером в понедельник, 15 марта, о приостановке использования вакцины AstraZeneca Covid-19 не успело дойти до всех семейных врачей до 8 часов утра во вторник, когда они приступили к работе.

"Могут быть места, где были сделаны несколько прививок", - признала Завадска. 1

Она отметила, что в настоящее время трудно сказать, было ли и сколько доз препарата AstraZeneca было списано.

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде сообщила LETA, что в настоящее время трудно сказать, были ли и сколько людей получили вакцину AstraZeneca во вторник, 16 марта, но она подчеркнула, что многие семейные врачи узнали о приостановке использования вакцины только сегодня, некоторые это выяснили ближе к обеду.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в настоящее время не располагает данными о списанных дозах этой вакцины, сообщила LETA пресс-секретарь центра Илзе Арая, добавив, что информация, предоставленная семейными врачами о списанных дозах, может быть собрана к концу недели.

Уже сообщалось, что в качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, Государственное агентство лекарств (ZVA) и Инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от Covid-19 вакциной AstraZeneca.