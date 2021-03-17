Ср, 17.03.2021
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Алексей Навальный из колонии

Рижское "Динамо" назначило нового генерального менеджера

Эдгар Бунцис ФОТО: Publicitātes foto

Новым генеральным менеджером рижского "Динамо" станет Эдгар Бунцис, сообщает пресс-служба клуба.

16 марта состоялось заседание совета акционерного общества "Динамо Рига", на котором было принято решение назначить на пост генерального менеджера клуба Эдгара Бунциса.

Ранее Бунцис работал спортивным директором в Латвийской федерации хоккея, а в последние годы работал в фирме Hokeja akadēmija, которая занимается организацией чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Ранее несколько сезонов подряд должность генерального менеджера клуба совмещали главные тренеры команды - Гиртс Аникпанс и Петерис Скудра.

Бунцис в ближайшее время начнёт работу над комплектацией тренерского штаба и состава команды, а также другими организационными вопросами, которые помогут команде удачно стартовать в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022.

Напомним, в минувшем сезоне рижское "Динамо" заняло 11-е место в Западной конференции и седьмой год подряд не сумело выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

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