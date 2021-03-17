Рижское "Динамо" назначило нового генерального менеджера

16 марта состоялось заседание совета акционерного общества "Динамо Рига", на котором было принято решение назначить на пост генерального менеджера клуба Эдгара Бунциса.

Ранее Бунцис работал спортивным директором в Латвийской федерации хоккея, а в последние годы работал в фирме Hokeja akadēmija, которая занимается организацией чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Ранее несколько сезонов подряд должность генерального менеджера клуба совмещали главные тренеры команды - Гиртс Аникпанс и Петерис Скудра.

Бунцис в ближайшее время начнёт работу над комплектацией тренерского штаба и состава команды, а также другими организационными вопросами, которые помогут команде удачно стартовать в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022.