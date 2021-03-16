В России могут заблокировать Twitter, если сервис не удалит запрещенную властями информацию
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Роскомнадзор пригрозил через месяц полностью заблокировать Twitter
Роскомнадзор заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.
"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действий администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения", – сказал он.
По его словам, если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора и законодательства, то будет рассмотрен вопрос "о полной блокировке сервиса на территории России". В случае если компания выполнит требования, то ведомство снимет все санкции в ее отношении.
Главный редактор российского телеканала RT в эфире радиостанции "Говорит Москва" Маргарита Симоньян заявила, что "все иностранные соцсети надо закрывать". "Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети, являющиеся инструментом войны против России, являющиеся оружием, должны быть закрыты. Никто не пускает в свою страну вражеские танки — это идиотизм, а мы пустили. Их надо отсюда выгнать, а сначала построить наши еще более крутые, еще более мощные танки", – заявила она.
По ее словам, Россия первой создала "лучшую в мире вакцину", поэтому страна может справиться и с этой "менее амбициозной" задачей.
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