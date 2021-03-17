Возобновляются авиарейсы в третьи страны

При этом сохраняется запрет на неважные поездки из третьих стран в Латвию.

Министерство сообщения, подавшее это предложение, отмечает, что другие страны, в том числе Эстония и Литва, разрешают пассажирские перевозки в третьи страны, поэтому на практике складывается ситуация, когда жители Латвии ездят в третьи страны, используя транзит через соседние государства. Разрешение пассажирских перевозок в третьи страны нацелено на то, чтобы улучшить отслеживание и контроль пассажиропотоков.