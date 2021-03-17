Ср, 17.03.2021
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Эмер Кук, глава Европейского агентства лекарственных средств

Возобновляются авиарейсы в третьи страны

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

С сегодняшнего дня, 17 марта, возобновляется авиасообщение с третьими странами, в том числе разрешены чартерные рейсы, постановило ранее правительство.

При этом сохраняется запрет на неважные поездки из третьих стран в Латвию.

Министерство сообщения, подавшее это предложение, отмечает, что другие страны, в том числе Эстония и Литва, разрешают пассажирские перевозки в третьи страны, поэтому на практике складывается ситуация, когда жители Латвии ездят в третьи страны, используя транзит через соседние государства. Разрешение пассажирских перевозок в третьи страны нацелено на то, чтобы улучшить отслеживание и контроль пассажиропотоков.

Также, по данным Минсообщения,

запрет на международные авиаперевозки сам по себе не влияет на количество новых случаев Covid-19,

поскольку количество завозных случаев невелико, особенно при использовании воздушного транспорта.

Международные пассажирские перевозки в третьи страны были запрещены в Латвии с 17 марта прошлого года. Единственным исключением была Грузия, в которую ЕС временно разрешил полеты.

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