За первую неделю года заработано 10 000 евро: декларация бывшего министра здравоохранения Винькеле

В декларации зарплата указывается как единственный источник дохода Винькеле.
В то же время в декларации бывшего министра здравоохранения за 2021 год указано накопление в 21 000 евро в AS Swedbank, на зарегистрированную в 2020 году автомобиля Volkswagen Polo, а также квартиру в Риге.
Долг Винькеле снизился с 13 549 евро до 9 890 евро.
Винькеле также указала должность в правлении партийных объединений "Для развития/За!" и Kustība "Par!". Она также была главой совета Kustība "Par!".
Кроме того, Винькеле упомянула заем в размере 5000 евро некоему физическому лицу.
Сообщалось, что 5 января премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил недоверие Винькеле, а 7 января подписал указ об ее отставке. Министром здравоохранения в настоящий момент является Даниэль Павлютс.