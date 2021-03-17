Ср, 17.03.2021
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Алексей Навальный из колонии

За первую неделю года заработано 10 000 евро: декларация бывшего министра здравоохранения Винькеле

Илзе Винькеле ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Согласно декларации государственного служащего, поданной в Службу государственных доходов (СГД) за период с начала этого года по 7 января, бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле за свою работу в 2021 году заработала 10 865 евро.

В декларации зарплата указывается как единственный источник дохода Винькеле.

В то же время в декларации бывшего министра здравоохранения за 2021 год указано накопление в 21 000 евро в AS Swedbank, на зарегистрированную в 2020 году автомобиля Volkswagen Polo, а также квартиру в Риге.

Долг Винькеле снизился с 13 549 евро до 9 890 евро.

Винькеле также указала должность в правлении партийных объединений "Для развития/За!" и Kustība "Par!". Она также была главой совета Kustība "Par!".

Кроме того, Винькеле упомянула заем в размере 5000 евро некоему физическому лицу.

Сообщалось, что 5 января премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил недоверие Винькеле, а 7 января подписал указ об ее отставке. Министром здравоохранения в настоящий момент является Даниэль Павлютс.

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