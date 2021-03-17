После присоединения к NVD сотрудники Бюро вакцинации могут получать доплаты

Присоединение Бюро вакцинации к NVD также означает приравнивание заработной платы офисных работников к заработной плате служащих государственного сектора, что значительно ниже заранее установленной заработной платы.

Павлютс объяснил, что со временем был сделан вывод, что система вознаграждения офисного персонала не должна быть исключением, и было решено включить офисный персонал в состав NVD, что также означало бы установление соответствующих зарплат для учреждения.

Принимая во внимание значительную разницу в заработной плате, при необходимости сотрудникам бюро будут назначены премии, "как и другим специалистам во время Covid-19", - пояснил Павлютс, заявив, что договоренности по зарплате пока нет.

На вопрос, будет ли снижена, например, зарплата руководителя бюро Эвы Юхневичи, Павлютс признал, что ее можно сохранить на нынешнем уровне, еще раз подчеркнув, что это еще не согласовано.

Финансовые ресурсы, ранее предоставленные бюро, будут переданы NVD, но Павлютс признал, что, когда начнется массовая вакцинация, бюро потребуется дополнительная рабочая сила, что также создаст спрос на дополнительные деньги.

Министр сообщил, что после переговоров о слиянии бюро с NVD ни один из сотрудников бюро не выразил желания прекратить работу.

Уже сообщалось, что Бюро вакцинации будет ликвидировано как структурное подразделение Министерства здравоохранения и интегрировано в NVD, как заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс в интервью программе TV3 900 sekundes в понедельник, 15 марта.

Павлютс выразил понимание критики, указав при этом, что считает ее лишь частично оправданной. Он отметил среди прочего, что за эти два месяца было решено множество проблем и была заложена основа для широкомасштабной вакцинации.

Согласно предыдущему пресс-релизу, выпущенному Министерством здравоохранения, в NVD будет создано новое подразделение для координации проекта вакцинации, а его финансовый и кадровый потенциал будет усилен. По мере приближения массовой фазы вакцинации координационному отделу проекта требуются дополнительные силы - руководители проектов для координации высокомощностных центров вакцинации в регионах.